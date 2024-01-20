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台南市海安商圈甜食市集 「綠能咖啡店」體驗淨零科技

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市海安商圈甜食市集，今、明2天有「綠能咖啡機」體驗。圖／經發局提供
台南市海安商圈甜食市集，今、明2天有「綠能咖啡機」體驗。圖／經發局提供

台南市海安觀光商圈舉辦台南400年首場民間市集活動，邀請近百家甜食品牌，今、明2天在台南海安路封街設攤，商圈今年首度與沙崙智慧綠能科學城合作，將工研院綠能所與鼎硯工程實業開發的「E-CUBE綠能咖啡站」，由太陽能發電與儲能系統，供電機械手臂與咖啡機，為民眾提供最新的淨零科技體驗。

開發這套系統的工研院經理黃朝揚表示，這套產品將太陽光電和儲能技術相結合，不僅有助於減少對化石燃料的依賴，還能提供一個綠色且永續的能源解決方案。此外，可移動的綠電供電設備和無人化機器手臂的創新應用，未來可能會在多種場景中發揮重要作用，例如戶外活動、基礎公共設施的維護，或是在危難時刻提供備用電力來源。

經發局長林榮川表示，沙崙智慧綠能科學城是南部淨零科技的研發重鎮，除了發展最新的氫能、儲能等科技，也希望藉由「淨零綠生活」的理念，將綠能實際應用在民眾日常生活。今天展示的綠能咖啡站完全由太陽能獨立供電，不僅不會影響商圈民生用電，還能兼顧節能減碳與淨零推廣。

海安觀光商圈理事長黃舜屏說，「淨零綠生活」概念，必須透過日常活動付諸實踐，海安商圈是全國第一個將市集活動結合綠能咖啡站的團體，希望在台南400年之際，結合美食文化與淨零科技，為台南建立商圈發展的新指標，也呼籲大家從日常消費完成減碳，守護環境。

鼎硯工程實業表示，一座綠能咖啡站可透過太陽光儲系統，最高儲存20kWh的電力，如果使用負載是1kW的電力設備，就可以連續使用20小時；希望透過開發這套產品，協助更多公私營單位落實淨零碳排，創造更多元的發電方式，一方面減少對民生用電的負擔，另外也可降低用電尖峰時段的壓力。

林榮川強調，在市長黃偉哲市長的推動下，台南持續在公有房舍、校舍、風雨球場等管道增加再生能源發電，市府也希望媒合研究機構的研發成果，協助更多民間單位推動淨零碳排。經發局也將透過沙崙科學城辦公室，協助更多淨零科技落地應用。

台南市海安商圈甜食市集今、明2天有「綠能咖啡機」體驗。圖／經發局提供
台南市海安商圈甜食市集今、明2天有「綠能咖啡機」體驗。圖／經發局提供
台南市海安商圈甜食市集今、明2天有「綠能咖啡機」體驗。圖／經發局提供
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台南 咖啡 減碳

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