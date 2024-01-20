出席國際研討會 陳建仁：期許建構更圓滿的醫療體系環境

行政院長陳建仁今天出席「2024第三屆靈性關懷國際研討會」開幕式，陳建仁表示，靈性關懷在落實全人醫療上，確實扮演相當重要的角色，他期許透過今天實務經驗交流，有效整合健康照顧與靈性關懷，為台灣建構更圓滿的醫療體系環境。

陳建仁表示，此次研討會邀請的講座非常多元，包括來自國際上在醫療、學術、宗教等領域傑出的專家，而討論的議題更是橫跨病人照護、社會現況、安寧緩和、靈性關懷專業培植及人類靈性力量開展等領域。

國健署自2017年起推動「整合性安寧全人照護培訓與宣導推廣計畫」，並辦理「全國靈性關懷人員的教育及推廣計畫」，開辦國內靈性關懷標準訓練課程，陳建仁表示，感謝所有參與該項教育及推廣計畫的老師們，讓台灣靈性關懷工作者的專業知能在社會上開始受到重視與肯定。

陳建仁也分享一段小故事，他曾前往日本京都最古老的禪寺建仁寺參觀，該寺院內有一座「兩足院」，當時寺院方丈告訴他「人生有兩件事情必須追求，一是智慧，另一個是慈悲，當你有智慧和慈悲時，你的人生就是圓滿的。」他期勉所有靈性關懷工作者在返回職場工作後，能夠善用智慧和慈悲，為更多人提供專業的靈性關懷服務。