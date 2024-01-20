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台北燈節為期31天更甚去年 觀傳局14條攻略逛燈節順遊踩點

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
2024台北燈節將再度展演北門光雕，閃耀西區夜晚，此為2020台北燈節。圖／台北市觀傳局提供
2024台北燈節將再度展演北門光雕，閃耀西區夜晚，此為2020台北燈節。圖／台北市觀傳局提供

「2024台北燈節」下月2日至3月3日在台北西區閃亮登場，為期31天更甚去年，尤其展場的交通四通八達，鄰近高鐵、台鐵、機場捷運與台北捷運等交通樞紐，台北市觀傳局推出半日遊、一日遊及二日遊攻略，共14條台北悠遊行，歡迎國內外遊客賞燈順遊台北。

觀傳局表示，台北悠遊行結合北市12個行政區景點，遊客白天先到各大必遊景點深度探索台北風光及人文特色，晚上再訪西門町，欣賞絢麗燈組，留下美麗合照與回憶。

今年10公尺高的主燈「城現光龍」座落在西門町，燈會範圍從捷運西門站至北門站的中華路一帶。觀傳局推薦旅客可走訪龍山寺、剝皮寮，探索傳統文化，搭乘捷運往北到北投，體驗泡湯紓壓放鬆的輕旅行，往東抵達東區商圈、台北101及信義商圈，往南至貓空品茗好茶，呼吸自然芬多精。

觀傳局說，這14條遊程整合燈節場域與城市街廓、商圈、在地特色，民眾利用便捷密集的大眾運輸系統，能深入親近、探索台北景點及文化，盼帶動燈節觀光人潮、促進商機，旅遊攻略詳情可至台北燈節官網查詢

「2024台北燈節」下月2日至3月3日在台北西區閃亮登場，北市府推出14條台北悠遊行，可造訪貓纜等景點。圖／台北市觀傳局提供
「2024台北燈節」下月2日至3月3日在台北西區閃亮登場，北市府推出14條台北悠遊行，可造訪貓纜等景點。圖／台北市觀傳局提供
「2024台北燈節」為期31天更甚去年，台北市觀傳局推出14條旅遊攻略，歡迎旅客白天造訪各大景點，晚上賞燈會，此為台北101大樓與信義商圈。圖／台北市觀傳局提供
「2024台北燈節」為期31天更甚去年，台北市觀傳局推出14條旅遊攻略，歡迎旅客白天造訪各大景點，晚上賞燈會，此為台北101大樓與信義商圈。圖／台北市觀傳局提供

觀傳局 景點 北市 燈會

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