政治人物Threads互動引關注！被問粉絲數輸陳時中 蔣萬安這樣說

社群媒體「Threads」掀起風潮，不少政治人物加入平台互動引起關注，蔣萬安Threads粉絲數輸給選台北市長時的對手陳時中。對此，蔣萬安下午受訪指出，會更用心聆聽年輕朋友心聲想法。

蔣萬安說，去年7月就有開Threads，當然跟IG、FB、YT都是社群平台，他說不只是平台，現在年輕世代的生活方式，都會更用心聆聽年輕朋友心聲想法，以及去理解需求。

另外，蔣萬安上午出席松山慈惠堂冬令救濟活動受訪，媒體問他國民黨主席朱立倫在選後檢討會說「年紀長的到後面，不要擋年輕人的路」是否覺得自己使命更大？蔣萬安說，他的使命就是幫助年輕朋友在台北市能夠有一個更好的學習工作環境。

蔣萬安說，市府很多政策已經完成，也正在進行當中，例如營造一個更好、友善的生活環境，包括好孕專車、生育獎勵補助，透過人工智慧導入教育學習系統等，還有臨時托育的點增加，都是希望在工作崗位上用最大的心力一起努力，透過各種方式來提供各項的協助跟建議，自己就在工作崗位，以市長的角色打造更宜居友善的環境。