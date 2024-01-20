蔣萬安首任二備金攻防戰 藍綠爭執陷僵局將朝野協商

台北市長蔣萬安上任首次總預算案，市長小金庫之稱的第二預備金，市府編列7.4億元，綠營喊砍、藍營護航。民進黨認為各局處應審慎編列預算，建議刪至7億元；國民黨主張蔣市府延續柯市府過往金額且物調、天災人禍等狀況，希望維持7.4億元。藍綠在財建委員會爭執陷僵局，將留至朝野協商再談。

議會財委會昨續審今年度總預算，主計處鄭瑞成報告，二備金編列7.4億元與去年度相同，113年度歲出預算編列1908億元，扣除軍公教人員待遇4％、地方補助教育發展基金、施作道路與橋梁、老人健保補助等，較112年度法定預算僅增3.9億元，顯現北市府各機關核實編列預算。

鄭瑞成說，客觀環境、物價調漲等需求，編列二備金因應。市府訂有嚴格的各機關申請動支第二預備金流程及審查機制，且每月上網公開動支情形，年終依預算法將二備金動支數額表送到議會審議。112年度截至年底共動支5.96億元，剩餘1.44億元已於今年1月15日全數繳庫。

民進黨議員顏若芳第一個喊刪，她認為物調最後以追加減預算送議會審議，去年只有大直基泰案屬天災人禍，不得已動用二備金。希望負責任的市府團隊，不該編完預算又動用二備金，直言二備金使用不須經過議會，議員都是花了才知道，因此建議7億元就好。

國民黨汪志冰持不同看法，柯市府112年編列7.4億元，今年蔣市府預算掌握在規畫中，何況物調、氣候變遷、災害等因素如日本近況，臨時變動是預算規畫時無法預期，且重要政務推動等追加預算會來不及。二備金是有需要才能花，市府遇緊急狀況可支應並照顧市民需求，建議維持7.4億元。鍾小平也表達支持。

民進黨洪婉臻覆議7億元，舉例112年因應政事臨時需要必須增加計畫及經費中，公園處的兒童遊戲場修繕等，各局處編列預算就該想到，不是編不夠再拿二備金來用，顯示市府編列預算有瑕疵。林亮君指出，核准動支數去年8成、110與111年疫情關係達9成多，109年前則不到8成，主張不用編到7.4億元這麼高。

汪不諱言，去年交通局支應YouBike租用補助款，也是議員要求補助，今年議員要求疫苗補助，如果市府沒錢、執行效率慢，議員是不是又有意見？

她直言，審預算不要為刪而刪，如果凡事都能預測，就不需有二備金機制，例如訴訟費用支付與無法預知結案有關，不怕一萬只怕萬一。洪婉臻反擊，絕對不是為刪而刪，一點意義也沒有，並強調支持市政持續推動。

藍綠來回爭辯沒共識，會議主席、國民黨秦慧珠表示，過往二備金都是留至朝野協商，因此結論委員會不做決議，送大會二讀討論、朝野協商。

鄭瑞成受訪補充，柯市府因應世大運，編列二備金編列曾高達12.5億元，隨著世大運結束，預算109年被砍至7.4億元，並延續迄今。蔣市府去年二備金動支主要用於YouBike增購、大直基泰案等，強調二備金備而不用且人算不如天算，即使動用，仍須將動支數額表送議會，若議會不同意，市府就會編預算還給市庫。

民眾黨議員陳宥丞表示，二備金金額與柯文哲任內一樣，民眾黨不會為刪而刪，而是檢視蔣市府每一筆預備金的用途。如果只因政黨或立場不同，就刻意要刪減或打折，而不是檢視預算本身，這種藍綠鬥爭的消耗，民眾黨是不會一起跟著起舞。