三重光興段公辦都更案今核定 新北分回86戶租或售仍未決定

新北市三重消防大隊建物老舊，該土地建物三重光興段公辦都更案今核定發布實施，更新後將興建1棟地上17層地下4層的住辦混合大樓，最快預計今年底動工。都更後將新增228戶住戶，其中是否可分回86戶，但目前86戶市府尚未決定未來是出售或作為社宅使用，仍在評估當中。

此案基地位於三重區文化南路、中央南路所圍範圍內，近捷運台北橋站，基地規模約646坪，目前為1棟屋齡逾30年以上建物供消防局第三大隊三重分隊使用，為活化市有地，財政局將此建物推動公辦都更，更新後1至3樓除維持供消防大隊使用外，另透過申請都更容積獎勵設置約211坪做為公共托育中心。

另此案更新後規劃228戶，其中財政局分回住宅單元 87戶、農業部農田水利署分回 2戶、其餘139戶為建商分回。其中財政局分回部分目前尚未決定未來採租或販售方式。新建案並沿文化南路側規劃6公尺人行步道開放空間。