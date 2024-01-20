北大特區人口持續湧入 侯友宜今視察桃子腳學校擴建工程

新北市北大特區人口持續成長，目前已超過6萬人，房價漲到一坪45萬以上仍吸引許多年輕家庭入住，特區學校因此一直呈現額滿狀況，桃子腳中小學因此開辦三期校舍暨共構幼兒園，擴增9間幼兒園活動室、22間普通教室、5間特教教室、6間專科教室及行政空間，容納更多學生就讀，整體工程預計7月完工。

新北市府進行擴建桃子腳國民中小學，目前主結構體已完成，正進行室內外裝修及機電設備安裝。新北市長侯友宜今上午前往視察工程進度，侯友宜表示，北大特區人口逐年攀升，利用學校西北側平面停車場新建第三期校舍暨共構幼兒園，興建一棟地下1層、地上6層之建築物，包含9間幼兒園活動室、22間普通教室、5間特教教室、6間專科教室及行政空間；還有63格汽車停車位，供教職員及幼兒園接送使用，總工程經費約5.3億元。