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一年3萬6千人就診 北市府研擬帶狀皰疹疫苗全額補助

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
「皮蛇」是帶狀皰疹的俗稱。圖／台北榮總提供
「皮蛇」是帶狀皰疹的俗稱。圖／台北榮總提供

帶狀皰疹在台灣俗稱「皮蛇」，讓不少人備受困擾。在預防醫學上，除了健檢另外就是疫苗，施打疫苗可讓壯年及長輩免於痛苦及後遺症，但疫苗價格最高6800元，台北市議員李彥秀提案請市府將帶狀皰疹疫苗納入公費補助。北市衛生局長陳彥元表示將研議辦理，朝向對中低收入、免疫力較弱的65歲長者全額補助。

台北市去年有3萬6千多人就診，今年到8月之前也有2萬7千多人因為帶狀皰疹就診。50歲到70歲間是最高的好發期。目前竹北市公所補助50到79歲的市民一劑2000元，低收入戶一劑4800元。花蓮縣政府則是提供3000劑的免費帶狀皰疹疫苗給50歲以上的中低收入戶以及65歲以上糖尿病族群接種。

李彥秀說，疫苗費用高，但其他縣市有，北市沒有理由沒有任何政策補助，且台北市是台灣人口老化最快的縣市，請市府照顧長輩的健康，將帶狀皰疹疫苗納入公費補助，以達預防醫療的目的，並減輕民眾受病痛折磨的機率。希望逐步由市府補助，未來中央有編列預算，市府就可不再補助。

陳彥元表示，北市府去年有討論疫苗補助，會朝向中低收入、免疫力比較弱的65歲長者做全額補助。疫苗的決標價是第一劑3400元，要打2次是6800元，因疫苗本身貴，若全面性施打，北市有55萬以上長者，會造成財政負擔，會朝向中低收入、免疫力比較弱的65歲長者為目標，符合標準給予全額補助。

台灣目前有兩家帶狀皰疹疫苗廠商，議員游淑慧提醒，若指定其中一家補助，恐變成市府指定採購？她支持補助，但不要變成指定採購，變成北市府只做這家生意；陳彥元說，現在有2家，另一家是只打一劑5千元左右，但市民會接受保護力比較好的二代疫苗，保護力9成以上。

陳彥元指出，帶狀皰疹得到會產生終身神經痛，當時得到的疼痛感覺，傷害非常大，如果打過疫苗，會得到相當緩解，且避免終身神經痛發生，這是施打的好處。至於會有多少人可補助，衛生局還需再研議。

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