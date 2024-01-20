台鐵板橋站已25年 老舊廁所飄惡臭民眾批「丟新北的臉」

每日約有20萬旅客進出的新北市板橋火車站，連接高鐵、捷運板南線、環狀線、公車總站，加上地下道、空廊連接周邊商圈，是不少國內、外旅客到新北境內旅遊、轉乘必經之處，但25年建物近年地下街公廁惡臭難聞，民怒批臭到讓人敬而遠之，丟新北的臉。環保局昨前往稽查，表示建議台鐵評估全面修繕，並納入公廁健檢名單。

板橋火車站為一等車站、也是全台運輸量第二大車站，連接高鐵、捷運板南線、環狀線、公車總站，加上周邊商業機能發達，每日進出旅客約20萬人。但近年隨著站內設備逐漸老舊，人潮洶湧的地下街廁所也變得惡臭難聞，還沒進入廁所就聞到惡臭撲鼻，民眾不滿向本報批評臭到讓人敬而遠之，「包含外籍旅客每天這麼多人進出，廁所的惡臭丟新北的臉。」

記者昨前往察看地下街女廁封閉清洗中，環保局昨接獲檢舉前往稽查表示，民眾反映板橋車站台鐵公廁臭味問題，經查台鐵板橋火車站共計16座公廁，由5位清潔人員固定每小時清掃1次，清潔公司課長及台鐵人員每2小時巡檢1次。去年共計接獲4件民眾反映板橋車站台鐵公廁有髒亂及臭味問題，台鐵均於當日內完成改善。