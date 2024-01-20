北市樟新市場社宅預算 有條件通過

北市都發局今年編列3處社宅經費，其中一案為樟新市場社宅9558萬9000元，規畫在文山區樟新里原樟新市場預定地建89戶社宅，預計明年底動工，但木新市場中繼市場也規畫在同一點，引發爭議，議會工務委員會昨審議通過，但要求市場處1個半月內，另外尋覓木新市場中繼點，才可動支後續經費。

位在樟文里的木新市場使用迄今42年，現況1樓市場正常運作，地下1樓停車場漏水，2樓木新區民活動中心鋼筋裸露、天花板脫落及漏水，地方盼改建，改建時須蓋中繼市場，中繼點之一與要蓋社宅的原樟新市場預定地，是同一地點。

工務委員會多次討論，昨會議再審時，樟文里長林淑珠突現身會議室外頭下跪，抗議中繼點被優先移去蓋社宅。

副秘書長張溫德表示，市長蔣萬安要求市場處1.5個月內，即2月底前，對於木新市場中繼位置須有妥適方案，目前方向會在樟文里內，產業局、民政局及府級會來協助，樟新機關用地未來仍朝社宅規畫。

第一召集人、民進黨議員陳政忠等人認同社宅一定要蓋，國民黨議員王欣儀憂市長與地方承諾能否落實、議員林杏兒則關切哪些地點作為中繼市場？民政局長陳永德表示，樟文里長要改建市場，希望中繼市場放去樟新里，但別里反對。

市場處長陳庭輝也說，樟文里現有3個公園，公園面積確實比現有市場小，但小有小的使用方式，哪個公園最適合、居民認同度較高，就會選該處作為中繼市場。

委員會昨通過都發局該筆預算，但設下但書，建社會住宅得先前規畫，並與地方充分溝通，等市場處覓得木新市場改建中繼基地方案確定後，才可動支後續經費。