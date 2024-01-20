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北市公立、非營利幼園抽籤 5月27日開始登記

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市113學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心將增21個班，招收達2萬4870名幼兒，5月27日至28日線上登記。示意圖。圖／本報系資料照
北市113學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心將增21個班，招收達2萬4870名幼兒，5月27日至28日線上登記。示意圖。圖／本報系資料照

北市每年公立幼兒園抽籤都搶破頭，113學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心將增21個班，招收達2萬4870名幼兒，5月27日至28日線上登記，29日下午抽籤出爐後，可報到至31日，作業時間比去年延長半天，台北市教育局昨公布招生簡章，家長可至官網查詢。

教育局說，新學年度北市公立幼兒園將增加12班，設有147校（園）、近760班，可招收1萬8116名幼兒，非營利幼兒園將增加9班，設有55園、293班，可招收6754名幼兒，提供家長平價、優質及近便的教保服務。

113學年度招生仍採線上、一階段辦理，將在「台北市公立及非營利幼兒園招生e點通」網站進行。招生期間，該網站設有「即時揭示系統」，公告各園、各順位別的登記人數，以便家長即時得知登記狀態。

北市公幼每年都出現「家長抽籤戰」，楊小姐說，過去公幼抽籤都搶破頭，大女兒3歲時登記抽籤公幼，因家住中山區五常國小附近，心想班數、名額都不少，中籤率應該比其他公幼高，但是錄取僅26人，她號碼70多號，除非前面的人都放棄，否則一樣上不了。

她說，隔年4歲再抽一次仍候補，幸運的是候補1號，大女兒最後順利補上，自己也終於放心。

幼兒園 北市 公幼

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