環狀線幸福站停車場 5月啟用

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
環狀線幸福站立體停車場外觀，該工程預計1月底完工，預計5月啟用。記者江婉儀／攝影
環狀線幸福站立體停車場外觀，該工程預計1月底完工，預計5月啟用。記者江婉儀／攝影

為解決新莊幸福地區車位不足問題，新北交通局推動環狀線幸福站立體停車場工程，工程預計月底完工，力拚5月啟用。新北市長侯友宜昨到停車場視察工程進度，侯表示，5年來新北總計新建啟用97座公有停車場，供1萬8545格停車位。

幸福站停車場是近年新北市第一座與捷運站連通的停車場，鼓勵民眾轉乘，解決新莊幸福地區停車空間不足的問題；施工團隊還將捷運站旁幸福東路1.5公尺寬的人行道，加倍拓寬為3公尺寬，提升行人安全。

交通局長鍾鳴時指出，停車場總工程經費2億7693萬元、前瞻補助7532萬元，為地下1層、地上4層，共109格小型車位、423格機車停車位。

鍾鳴時說，2021年10月動工時正逢疫情嚴峻，造成缺工缺料，導致工程進度稍受影響，但經交通局與施工團隊全力加強監造，確保工程品質，也讓工程進度加速，力拚今年5月啟用。

交通局表示，新北市前瞻停車場核定25案，目前計完工13座為全國最多，今年還會再完成4座停車場，包含錦和運動公園停車場、重陽公園停車場、捷運幸福站停車場及樹林長壽公園停車場；至於永平國小停車場跟長安機械停車場，及玫瑰立體停車場仍在發包、陸續推動工程中。

交通局說，其他類似幸福站與捷運車站連通的停車場，包含鶯歌公八公園，永平國小停車場以機車轉乘為主，將提供超過600個機車停車位。

停車場 車位

延伸閱讀

寒流將至！陽明山有機會下雪將啟動管制 最冷時間點落在這時

「藍爸爸」豪捐500萬元 榮譽校長胡瓜感謝：當十方身障兒靠山

竹市前瞻停車場一波三折…才陷廠商解約訴訟 又掀地下室滲水鄰損爭議

影／新莊擎天府外有人被挾持？登山客急報警….防搶演練啦

相關新聞

大巨蛋拚夜經濟 首波推14餐廳

台北大巨蛋即將正式營運，大巨蛋籌備處指出，SOGO未來將進駐大巨蛋商場，今年1月4日已經取得使照，至於影城、商辦大樓和商...

捷運板新站都更 上半年送內政部審議

新北捷運板新站周邊工業用地緊鄰新板特區，因產業遷移、沒落等因素，城鄉局推動相關都市更新計畫案，將變更為產業、居住複合使用...

環狀線幸福站停車場 5月啟用

為解決新莊幸福地區車位不足問題，新北交通局推動環狀線幸福站立體停車場工程，工程預計月底完工，力拚5月啟用。新北市長侯友宜...

北市公立、非營利幼園抽籤 5月27日開始登記

北市每年公立幼兒園抽籤都搶破頭，113學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心將增21個班，招收達2萬4870名幼兒，5月...

北市樟新市場社宅預算 有條件通過

北市都發局今年編列3處社宅經費，其中一案為樟新市場社宅9558萬9000元，規畫在文山區樟新里原樟新市場預定地建89戶社...

學測明登場！王世堅送倒數計時器 蔣萬安：終於有機會用到了

明天學測登場，台北市長蔣萬安晚間在臉書給學生打氣，他說先前在台北市議會總質詢，收到了一個倒數計時器，現在終於有機會用到了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。