新北深澳鐵道自行車光雕換裝 加碼贈春聯迎龍年

新北市觀旅局指出，深澳鐵道自行車適合親子、朋友情侶及個人獨旅，更是交通部觀光署「觀光亮點獎」景點之一，為迎接龍年，不僅光雕隧道今天換裝，也舉辦贈春聯活動。

觀旅局表示，深澳鐵道自行車是唯一海岸線鐵道自行車路段，可一邊騎乘一邊欣賞絕美山海景緻，全程以腳踩前進以尊重環境，符合永續發展理念。

深澳鐵道自行車，觀旅局指出，透過跨部會整合，以鐵道自行車概念翻轉廢棄鐵道，因地理位置緣故，完美呈現山海景緻，河豚造型自行車也深獲遊客喜愛，去年底贏得交通部觀光署「觀光亮點獎」。

觀旅局表示，深澳鐵道自行車沿線民宅的彩繪牆面繽紛，季節性主題光雕隧道，透過動畫編排帶來獨特體驗；自今天起，主題光雕隧道正式換裝春節限定光雕，可愛的金元寶、喜氣洋洋的炮竹煙火映入眼簾。

為迎接龍年，觀旅局指出，深澳鐵道自行車自今天起至2月14日推出贈春聯活動，只要搭乘深澳鐵道自行車，並在Google上評論給予5顆星，就可獲得一組「深澳好好運春聯」，春聯上還有俏皮可愛的吉祥物。

另外，新店區的碧潭風景區也舉辦新春揮毫贈桃符（為春聯古稱）活動，由碧潭停車場營運公司舉辦，1月20日下午在新店區碧潭吊橋東岸藍色帳篷區，邀漢字書藝文化學會現場揮毫寫春聯，開放民眾指定吉祥話，讓客製化的春聯增添筆墨香與人情味。

根據新北市觀光旅遊網資料顯示，深澳線鐵道原本是運煤鐵路，如今搖身一變為全台獨有的海景鐵道自行車道，全長1.3公里，從八斗子站連接到深澳站，單趟騎乘時間約20分鐘。