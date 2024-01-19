雙溪「新基大飯店」共餐開幕 企業捐30萬元響應

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區新基里在南天宮舉行首次的「新基大飯店」銀髮共餐，企業捐贈三十萬元共餐基金，也讓新基里的共餐有一個好的開始。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區新基里在南天宮舉行首次的「新基大飯店」銀髮共餐，企業捐贈三十萬元共餐基金，也讓新基里的共餐有一個好的開始。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區新基里今（19）日在南天宮舉行首次的「新基大飯店」銀髮共餐，這天好熱鬧，包括區長林銚傑及多位里長還有不少長者都來共襄盛舉，里長蘇虹如的好人緣也讓企業現場捐贈三十萬元共餐基金，也讓新基里的共餐有一個好的開始。

今天雙溪南天宮好熱鬧，新基里首次銀髮共餐，廚房裡的志工媽媽們一早就忙著張羅餐點，大家不分你我就為了給銀髮長輩吃飽飽，這天包括區長，多位里長，還有各單位都來共襄盛舉，場面熱鬧非凡。

雙溪區區長林銚傑說，新基里銀髮共餐是雙溪第16處據點，很開心又新增一處讓長者可以吃飯話家常的據點，里長用心籌備多時，志工們也熱情相挺，看到今天長者出席很踴躍，也讓共餐有好的開始。

新基里里長蘇虹如說，共餐籌備近一年的時間，「新基大飯店」終於在今天開張，感謝各界熱情共襄善舉，目前一個月舉行一次，看之後情形再來調整，也希望長者多多走出家門到據點走走，讓老年生活增添樂趣。

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