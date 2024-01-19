萬里幼兒園圍爐有創意 一人一菜熱鬧團圓飯

學期最後一天萬里幼兒園舉辦圍爐活動，每年都是煮火鍋，每位學生一人帶一樣火鍋料，而今年有別於以往是準備辦桌吃團圓飯，學生們一人帶來一道菜，有超豐盛的海鮮、吉祥寓意的蘿蔔糕還有色香味俱全的特色料理，讓小小朋友在學期最後一天品嚐熱鬧又溫暖的圍爐團圓。

萬里幼兒園園長鍾綺芬表示，為了讓節日融入教學，在吃團圓飯之前，小小朋友要先佈置自己的餐桌，選了喜歡的桌布與飾品，每個桌子都被學生佈置的喜氣又有特色。

園長鍾綺芬說，當然圍爐前的發紅包橋段也不能省略，今年準備了不同祝福寓意的龍年紅包，有『吃貨龍』、『學霸龍』、『快樂龍』、『有錢龍』、『幸運龍』還有『財神龍』，要祝福小小朋友新的一年有不同的氣象與新的進步。

學期末用不一樣的方式度過，萬里幼兒園希望透過圍爐吃團圓飯的活動，讓學生瞭解過年圍爐吃吉祥年菜的好寓意以及與家人團聚的意義，期待在即將到來的農曆新年，孩子們都能與家人度過一個吉祥如意的好年。