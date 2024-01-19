萬里幼兒園圍爐有創意 一人一菜熱鬧團圓飯

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里幼兒園舉辦圍爐活動，學生一人帶一樣火鍋料，品嚐熱鬧又溫暖的圍爐團圓。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里幼兒園舉辦圍爐活動，學生一人帶一樣火鍋料，品嚐熱鬧又溫暖的圍爐團圓。 圖／紅樹林有線電視提供

學期最後一天萬里幼兒園舉辦圍爐活動，每年都是煮火鍋，每位學生一人帶一樣火鍋料，而今年有別於以往是準備辦桌吃團圓飯，學生們一人帶來一道菜，有超豐盛的海鮮、吉祥寓意的蘿蔔糕還有色香味俱全的特色料理，讓小小朋友在學期最後一天品嚐熱鬧又溫暖的圍爐團圓。

萬里幼兒園園長鍾綺芬表示，為了讓節日融入教學，在吃團圓飯之前，小小朋友要先佈置自己的餐桌，選了喜歡的桌布與飾品，每個桌子都被學生佈置的喜氣又有特色。

園長鍾綺芬說，當然圍爐前的發紅包橋段也不能省略，今年準備了不同祝福寓意的龍年紅包，有『吃貨龍』、『學霸龍』、『快樂龍』、『有錢龍』、『幸運龍』還有『財神龍』，要祝福小小朋友新的一年有不同的氣象與新的進步。

學期末用不一樣的方式度過，萬里幼兒園希望透過圍爐吃團圓飯的活動，讓學生瞭解過年圍爐吃吉祥年菜的好寓意以及與家人團聚的意義，期待在即將到來的農曆新年，孩子們都能與家人度過一個吉祥如意的好年。

萬里 幼兒園 紅包 火鍋

延伸閱讀

除夕出國免請假！雄獅推首爾滑雪吃團圓飯、香港春節自由行2萬有找

嘉義縣年菜送暖邁入第12年 每戶領4道年菜、1400元紅包

台中昇揚捐贈苗栗家扶904套年菜 本月底起貨運到家

婆婆向媳婦討紅包也順勢給小姑一份 她嗆：關我屁事

相關新聞

雙溪「新基大飯店」共餐開幕 企業捐30萬元響應

雙溪區新基里今（19）日在南天宮舉行首次的「新基大飯店」銀髮共餐，這天好熱鬧，包括區長林銚傑及多位里長還有不少長者都來共襄盛舉，里長蘇虹如的好人緣也讓企業現場捐贈三十萬元共餐基金，也讓新基里的共餐有一個好的開始。

萬里幼兒園圍爐有創意 一人一菜熱鬧團圓飯

學期最後一天萬里幼兒園舉辦圍爐活動，每年都是煮火鍋，每位學生一人帶一樣火鍋料，而今年有別於以往是準備辦桌吃團圓飯，學生們一人帶來一道菜，有超豐盛的海鮮、吉祥寓意的蘿蔔糕還有色香味俱全的特色料理，讓小小朋友在學期最後一天品嚐熱鬧又溫暖的圍爐團圓。

挺農民做公益 汐止農會捐百箱高麗菜助共餐

食當季吃高麗，汐止區農會今年再度用行動力挺農民，購買了500箱的高麗菜，認了開放認購，並且用來做公益，今(19)日舉辦「汐農有愛-高麗菜捐贈活動」，捐出100箱的高麗菜給汐止區的老人共餐，以及兒少機構，幫助農友也做愛心。

北市樟新社宅預算初審有條件通過 但書要等木新市場中繼點確定

北市都發局編列逾9558萬元預算，規畫在樟新里的樟新市場預定地蓋社宅，樟文里木新市場改建的中繼點之一也是同一地點，但當地...

雙北最早櫻花盛開景點曝！汐止康誥坑溪山櫻花綻放 遊客驚艷：超浪漫

新北市櫻花種類多，其中位於汐止區康誥坑溪兩岸步道的櫻花已經盛開，兩側櫻花與溪畔交映的美景，成為賞櫻熱點，美不勝收。新北市...

議員批台中觀光公車網卻沒日韓語 觀旅局：加速辦理

日韓觀光客為外國人來台觀光主力，且近年來日韓觀光客赴台中人數大幅增加。台中市議員周永鴻指出，台中觀光公車網至今只有中、英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。