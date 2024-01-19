北市樟新社宅預算初審有條件通過 但書要等木新市場中繼點確定

北市都發局編列逾9558萬元預算，規畫在樟新里的樟新市場預定地蓋社宅，樟文里木新市場改建的中繼點之一也是同一地點，但當地里長不同意。議會臨時大會工務委員會今續審有條件通過，要求市場處1個半月內尋覓木新市場中繼地點，接續召開地方說明會，另設但書，都發局待中繼地點確定後才可動支後續經費。

都發局今年編列3處社宅連續性工程規畫設計總經費，其中一案為樟新市場社宅9558萬9000元，規畫在文山區原樟新市場預定地（現為停車場），興建89戶社宅，今年辦理規畫設計，預計明年底動工。

不過，位在樟文里的木新市場使用迄今42年，現況1樓市場正常運作，地下1樓停車場漏水，2樓木新區民活動中心鋼筋裸露、天花板脫落及漏水，地方訴求盼改建，樟新市場預定地因臨近木新市場被列為中繼地點之一。

正因兩案選擇同一地點，工務委員會多次討論，今持續審議都發局該筆暫擱預算。應邀列席的副秘書長張溫德列席表示，市長蔣萬安要求市場處1.5個月內，即2月底前，對於木新市場中繼位置須有妥適方案，目前方向會在樟文里內，產業局、民政局及府級會來協助，而樟新機關用地未來仍朝社宅規畫。

第一召集人、民進黨議員陳政忠與洪健益均認同社宅一定要蓋，國民黨議員王欣儀憂市長與地方承諾能否落實、議員林杏兒則關切市場處在樟文里找尋哪些地點作為中繼市場。會議進行時，樟文里長林淑珠突現身會議室外頭下跪，高舉抗議標語。

列席的民政局長陳永德表示，樟文里長要改建，中繼市場放去樟新里，但別里反對。市場處長陳庭輝也說，樟文里現有3個公園，里長不同意，市場處原欲辦會勘未果，他強調公園面積確實比現有市場小，但有小有小的使用方式，哪個公園最適合、居民認同度較高，就會選擇該處作為中繼市場。

委員會決議通過都發局該筆預算，但有但書，樟新市場基地規畫興建社會住宅得進行先前規畫，並與地方充分溝通，等市場處覓得木新市場改建中繼基地方案確定後，才可動支後續經費。該案將送議會大會二讀。