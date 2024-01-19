時隔2年現身關渡！民眾拿動物屍體誘拍大鵟 北市：違法裁罰

台北市動保處今天表示，稀有保育類候鳥「大鵟」隔2年後再現身關渡自然公園，近期發現有民眾為拍攝畫面，隨意放置動物屍體誘拍，已違反野生動物保育法等規定，可依法裁罰。

台北市動物保護處指出，冬季型保育類候鳥「大鵟」在去年12月間現身在關渡自然公園，上次出現時間為民國110年間，「大鵟」再次現身，吸引許多賞鳥攝影民眾帶裝備前往拍攝。

動保處新聞資料表示，但今年1月初接獲園區通報，發現有民眾拿死掉動物包含螃蟹、紅鳩屍體，企圖誘拍「大鵟」，且隨意丟棄動物屍體，因關渡自然公園核心保育區是不對外開放區域，不僅人為干擾少，加上食物量充足，常吸引許多鳥類棲息，包含「大鵟」。

動保處指出，因關渡自然公園屬國家級淡水河流域重要濕地範圍，民眾隨意進入管制區，已違反依濕地保育法，可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。另以動物屍體誘拍「大鵟」，則違反野生動物保育法規定，可處1年以下有期徒刑、拘役或併科開罰6萬元以上、30萬元以下。

動保處表示，針對有民眾以動物屍體誘拍「大鵟」且隨意丟棄屍體，因關渡自然公園平時都會派員在園區巡守，已告知園方，若發現同樣狀況，可立即回報，獲報後將派員前往現場了解，防範類似狀況再發生。