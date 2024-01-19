環狀線幸福站立體停車場預計5月啟用 將提供532個車位

為解決新莊幸福地區車位不足問題，新北市交通局推動環狀線幸福站立體停車場工程，工程預計1月底完工，力拚5月啟用。新北市長侯友宜今天到停車場視察工程進度，侯友宜表示，5年來新北市總計新建啟用97座公有停車場，提供1萬8545格停車位。

幸福站停車場是近年新北市第一座與捷運車站連通的停車場，鼓勵民眾利用捷運轉乘，解決新莊幸福地區停車空間不足的問題；施工團隊還將捷運站旁幸福東路1.5公尺寬的人行道加倍拓寬為3公尺寬，加倍提升行人安全。

交通局長鍾鳴時指出，捷運幸福站立體停車場總工程經費2億7693萬元，前瞻補助7532萬元，為地下1層、地上4層，共有109格小型車位、423格機車停車位；鍾鳴時說，2021年10月動工時正逢疫情嚴峻，造成缺工缺料，導致工程進度稍受影響，但經交通局與施工團隊全力加強監造，確保工程品質，也讓工程進度得以趕進，力拚今年5月啟用。

交通局表示，新北市前瞻停車場核定25案，目前計完工13座為全國最多，今年還會再完成4座停車場，包含錦和運動公園停車場，重陽公園停車場，捷運幸福站停車場及樹林長壽公園停車場，其他都在發包中，陸續推動工程，包含永平國小停車場跟長安機械停車場，及玫瑰立體停車場。