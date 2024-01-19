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新北推AI學習出新書 盼改造校園文化與師生關係

中央社／ 新北19日電

「AI塑造的學習未來」新書今天出版，闡述人工智慧改造校園文化與師生關係；新北教育局長張明文說，AI可協助提升行政效率，但無法取代老師引導學生獨立思考、品德教育。

新北的校長、師生今天在「AI塑造的學習未來：教育現場的智慧觀點」新書發表會，暢談AI（人工智慧）學習的新觀點。

樟樹國際實驗中學校長陳浩然表示，辦學理念是培養學生的創意，透過「跨域」課程設計，培育新世代人才，學校鼓勵學生探索興趣，並實踐創意。

樟樹實中學生林泰翔說，他對機器人、無人機、程式設計有興趣，上課學習到媒體製作、剪輯實務及經驗，讓他在程式設計競賽獲得好成績，並確定未來職涯發展方向。

教育局長張明文表示，科技改變未來並有效促發學生學習，本書彙集教育現場的經驗，教育數位化、AI、教育大數據的應用。新北推動智慧閱讀，透過AI選取適合學生閱讀的書籍；教育創新利用大數據、校園APP，減量老師的行政負擔。

但過度倚賴人工智慧，是否影響學生的觀察、獨立思考、批判能力；張明文回應中央社記者詢問時表示，教育人員透過AI與大數據，簡化行政工作與降低負擔。但個別化的學習指導與關懷、品德教育的涵養、人文素養、創新思維等，是科技無法取代老師的功能；善用科技可利用多出來的時間，關懷與輔導學生。

民主進步黨新北市議員黃淑君接受中央社記者電訪表示，AI是未來發展趨勢，未來課程規劃，如何結合融入AI技術解決現實問題，是教育一大課題；當教育不斷強調推廣AI技術，就須更重視培育教師人才、增長技能。

商周出版總編輯程鳳儀說，人工智慧全面融入生活，孩子在AI時代下，面對未來學習的種種不確定感，都能在這本書找到解方、獲得啟發。

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