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獨／滿分送可麗餅做愛心卻被嗆 老闆娘灰心「以後不辦了！」
位在新北市的玥達人樹林保安店林姓老闆娘，為獎勵考百分或90分以上學生，推出百分考券送可麗餅、90分以上折10元活動，並說明活動送完為止，昨晚8時許卻有一家長因無法兌換免費可麗餅怒嗆闆娘「這樣做生意真的很可惡，以後不要辦！」老闆娘今無奈表示，昨天是壓垮駱駝最後稻草，「以後不辦了！」
香甜可麗餅是許多青少年喜愛的甜點，新北市樹林保安店玥達人林姓老闆娘，為獎勵學生考90分以上或滿分，連續兩年推出期中、期末考考券達上述成績，可折價10元或免費兌換一份可麗餅。
這個月兌換活動並訂在本月17、18日，由於過往人潮踴躍，老闆娘也在臉書粉專特別通知以往經驗大約晚上7點前會賣完，要兌換請務必提早。不料昨晚8時許一家長拿著滿分考券前來兌換時店家已售罄，家長不滿嗆「怎麼這樣做生意，真的很可惡！」叫店家以後不要辦這種活動了，只會讓小朋友期待落空。
老闆娘也被嗆得怒火中燒，對著家長喊「以後不辦了！」老闆娘今因手部疼痛公休一日，但仍在店裡工作「預定的單子還是要按時做完。」老闆娘說，自己的出發點就是鼓勵那些學生好好讀書，多數晚到的人得知兌換完畢也會禮貌說謝謝後離開。
老闆娘表示，活動前一小時就會有人開始排隊，等待時間達一小時也沒有怨言，但接二連三就會遇到有些人換不到就口出惡言，老闆娘也在官網寫下「再次感謝這兩天有換到餐、沒換到餐、沒買到餐的顧客，老闆很愛這家店，也很愛你們。」
網友則紛紛留言表示「用心的老闆卻被這種沒品的老鼠屎糟蹋、老闆很有心不只獎勵100分的孩子也鼓勵90分以上的孩子、別被這種不懂感恩的人影響心情、老闆娘辛苦了有機會一定會去棒場」。超過百則以上留言都在鼓勵老闆娘繼續加油。
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