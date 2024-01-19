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避免「馬路一挖再挖」 台南市新建案管線需1次申請到位

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市工務局今天舉行道路挖掘申請(建案整合)說明會，要求新建案管線開挖需一次申請到位，若分次申請道路挖掘，將不予核准。圖／工務局提供
台南市工務局今天舉行道路挖掘申請(建案整合)說明會，要求新建案管線開挖需一次申請到位，若分次申請道路挖掘，將不予核准。圖／工務局提供

為了避免新建案埋設管線申請重複道路挖掘，影響用路順暢，台南市工務局今天邀集營造及建商等相關公會與各區公所，舉辦「台南市道路挖掘申請(建案整合)說明會」，強調新建案因需埋設電力、電信、水管、瓦斯等相關管線，需一次申請到位，若分次申請道路挖掘，將不予核准，希望業者遵守相關規定，避免擾民。

台南市政府為方便管理道路挖掘的申請，多年前建置「道路挖掘管理系統」，方便施作單位透過網路線上申請，同時，民眾也可透過「台南市道路挖掘行動查報APP」方便掌握全市道路挖掘狀況，俾使民眾出門避開或及早規畫交通動線。

工務局指出，由於新建建築案必須埋設民生所需的電力、電信、水管、瓦斯等多種管線，以往業者分多次施工，多次挖掘道路，影響到民眾通行，為了將影響降到最低，多年前早已規定新建案的管線埋設申請道路挖掘需一次到位，若分次申請挖掘道路，將不予核准，且管制一年，大多數的業者都能遵守，但仍有少數業者因疏忽沒有一次申請到位，引發爭執。

為了讓營造業與建築開發等相關業者能了解道路挖掘申請規定，也讓各區公所熟悉道路挖掘申請審核的作業流程，工務局今天邀集相關單位與人員舉辦說明會，針對相關申請流程及申請書表，現場詳細解說，希望相關業者及管線單位能遵守相關規定，以免延宕工程進度、造成民眾通行不便。

工務局強調，工務局以「道路挖掘資訊整合 」參與「2023年APSAA亞太暨台灣永續行動獎」評比榮獲銅獎，對於道路挖掘的申請，將會嚴格把關，確實執法，並透過路平專案整合協調，降低道路重複挖掘頻率，有效減少道路重複挖掘，將民眾日常生活的影響降到最低。

台南市工務局今天舉行道路挖掘申請(建案整合)說明會，要求新建案管線開挖需一次申請到位，若分次申請道路挖掘，將不予核准。圖／工務局提供
台南市工務局今天舉行道路挖掘申請(建案整合)說明會，要求新建案管線開挖需一次申請到位，若分次申請道路挖掘，將不予核准。圖／工務局提供

台南 新建案 建築

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