大學學測明登場 新北9考場開放部分紅線人行道停車

113年大學學測將在本月20日至22日舉行3天，新北市共有9所考場，為方便考生使用大眾運輸，新北市交通局要求各大公車業者加密發車班次，考量部分考生有接送需求，包括新莊高中等6所考場周邊紅線、人行道，也開放讓考生家長臨停接送。

新北市政府交通局日前會同新北市警察局評估考場周邊道路交通狀況，包括新莊高中、丹鳳高中、新北高中、三民高中、永平高中、錦和高中等6所考場周邊部分紅線，在連續3天考試日，從上午7時至下午3時30分，，21日至下午5時30分，提供家長臨停接送，部分人行道則開放機慢車停放，以斜向停放一列為限，並應保持1.8公尺以上人行空間；新北交通大隊提醒在路口10公尺內、公車站、消防栓及有妨礙他人、車通行等地點仍禁止停車。

警方指出，考場周邊部分紅線開放臨停及人行道機慢車停車區域，有新莊區新莊高中前的中平路、丹鳳高中前的龍安路；三重區新北高中前的三信路；蘆洲區三民高中前的復興路；永和區永平高中前的仁愛路及永平路；中和區錦和高中前錦和路等路段。

新北市警局交通大隊呼籲考生前往考場，可多加利用大眾運輸工具，家長接送完成後，儘速離開臨停接送區域，警方並將加強交通疏導與勸導，維護考場周邊交通安全與秩序。