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泰勒絲演唱會破局 蔣萬安：大巨蛋有關注、討論是好事

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）上午出席台北大巨蛋祈福儀式，表示大巨蛋在去年正式完工啟用後，圓滿順利舉辦亞洲棒球錦標賽，國人都感到非常驕傲。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安（右）上午出席台北大巨蛋祈福儀式，表示大巨蛋在去年正式完工啟用後，圓滿順利舉辦亞洲棒球錦標賽，國人都感到非常驕傲。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安上午出席台北大巨蛋祈福儀式，針對大巨蛋預計正式營運時間及需加強地方，蔣萬安受訪表示，遠雄已規劃大巨蛋在今年會有一個正式開幕儀式，後續相關活動舉辦，都依照相關規定來辦理。他強調，從去年底正式完工啟用後，大巨蛋順利圓滿舉辦亞錦賽，體育局已彙整球迷或民眾給的反饋，並開檢討會議，接下來都會針對各項意見來進行調整。

至於被問及泰勒絲確定不來，陳其邁認為還沒確定就先放消息，蔣萬安表示，能引起大家的關注和討論都是好事「包括陳其邁市長自己也參與討論」。北市大巨蛋在去年完工啟用後，很圓滿順利舉辦亞錦賽，國人看這場賽事感到驕傲，市民也有了北市新地標，接下來3月還將迎來日本讀賣巨人隊成軍90週年來台比賽，因此大巨蛋完工啟用得到各界關注，大家都很期盼未來大巨蛋持續舉辦國際一級賽事，還有各項活動包含演唱會等。

台北大巨蛋上午舉行祈福儀式。記者曾吉松／攝影
台北大巨蛋上午舉行祈福儀式。記者曾吉松／攝影

大巨蛋 蔣萬安 泰勒絲

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