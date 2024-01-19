捷運板新站工業區都更案有進度！ 上半年送審內政部

新北捷運板新站周邊工業用地緊鄰新板特區，因產業遷移、沒落且建物老舊等因素，功能不彰，城鄉局推動相關都市更新計畫案，將變更為產業、居住複合使用的特定專用區，昨開第1場說明會，現場民眾多表支持，並希望盡快推動。城鄉局表示，主計預計今年上半年審定送內政部審議。

「畫定新北市板橋區捷運板新站周邊地區更新地區及訂定都市更新計畫案」原則將乙種工業區變更為特定專用區，透過建立都市更新開發機制，引導工業區內老舊聚落再開發，規畫商業服務為主，生活居住為輔的複合使用型態。地主若願透過都更推動轉型，可免工變住的回饋37％，不過維持210％容積率。

城鄉局表示，捷運板新站周邊工業區專案通檢已於本月4日起公開展覽30天，並分別於18日及22日於板橋區玉光市民活動中心開說明會詳細說明計畫內容，聽取地方居民及各界建議意見。

昨天已辦第1場說明會，多數出席民眾多表支持，一名男子表示，希望可以加速辦理時程，希望市府可改善當地老舊環境；另一人則建議，市府採公辦都市更新方式辦理，加速推動整合；也有人說，希望未來遇到問題時市府可提供協助。

城鄉局表示，後續將彙整民眾提供的相關建議，續提新北市都市計畫委員會審議，主計預計今年上半年審定送內政部審議；等到主要計畫審定後，將由申請人依計畫內容，自行擬具細部計畫及都市更新事業計畫報主管機關受理審議及核定程序。