影／黃博復刻採金礦台車「阿金1號」 野生動物啃咬攪局...通車延後

早年台灣95%的黃金產自水金九，這裡曾經是東亞第一貴金屬礦山，礦業軌道運輸系統載運黃金，也承載著很多礦工的生命故事。新北市立黃金博物館復刻金礦山直流電車頭、改裝礦車車廂並修復軌道，打造「阿金一號」台車，原打算昨天通車，但因發現野生動物咬損台車動力性統，為確保安全，延後通車。

新北市立黃金博物館館長林文中說，原本是18日要舉行通車儀式，但前一天發現疑似野生動物咬損台車動力性統，已加強檢視及要求廠商做好安全措施。野生動物懷疑可能是老鼠或松鼠之類的動物，但還無法確認。

林文中表示，台車車頭和車廂都是復刻早期的台車，軌道系統也是復刻以期礦車使用的寬度，從五坑坑口出發繞行560公尺體驗後，台車再進五坑坑道再開180公尺出來，讓民眾實際感受當年礦坑內的感覺及採金礦的過程。

未來司機員會穿著像礦工阿金伯的樣子，在試開時，很多民眾看到都覺得很有以前礦車味道，表示很想坐阿金一號台車體驗看看。黃博表示，通車日期要再全面檢視所有設備後，確認安全無疑再開放。