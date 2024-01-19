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獨／台北到處都是紅線？蔣市府「有條件」改畫黃線

聯合報／ 記者邱書昱鍾維軒／台北即時報導
學校門口前的紅線。示意圖。記者邱書昱／攝影
學校門口前的紅線。示意圖。記者邱書昱／攝影

台北市區畫設許多紅線一度成為總統大選的話題，屢造成駕駛被檢舉開單、記點，引發民怨。台北市交工處近期展開通盤檢討，針對連續長達150公尺及北市警局取締違規停車較多等路段的紅線改畫黃線。對此，專家建議，地方政府該思考路外停車空間，例如在紅線路段空出1到2格車輛的空間繪製黃線。

國民黨副總統候選人趙少康在造勢場合曾多次提到，民眾黨總統候選人柯文哲當了台北市長8年，就畫了 300公里的紅線，導致運將連讓乘客上下車的位置都沒有，「這就是暴政」。

除了計程車等職業駕駛罰單收不完，台北劉先生說，近來叫餐飲外送，常被要求「下樓取貨」，原因就是「你家樓下是紅線，送上樓會被開單」，太多紅線確實造成困擾。

北市府統計，截至去年底 ，已完成81處路段改繪黃線 ，同時在校園、醫院、照護 機構周邊的標線，也將考慮家人接送的需求更具彈性。

交工處說，將因地制宜持 續評估標線調整的可行性， 後續若有地方民意或運輸業 工商團體建議設紅、黃線範圍，會先確認該路段的交通 狀況及地方共識才設置。

成功大學交通管理科學系教授陳勁甫說，市區全面畫設紅線是想要管理交通秩序，減少違停帶來的衝擊，但實際上，民眾常有臨時停車需求，如今雖引起民怨，也不可能全面改成黃線，畫紅線其來有自。

他說，地方政府該思考路外停車空間等配套，建議在紅線路段，空出1到2格的車輛空間繪製黃線，容許短暫的上下客等臨停，在洽公頻繁路段可優先繪製黃線；另外，可在公車站牌前後的路段，繪製計程車上下客的臨停空間。

北市計程車客運商 業同業公會理事長歐保欣贊成市府朝部分標線「紅改黃」政策， 目前僅調整81處遠遠不夠，不見得符合計程車司機上下客需求，建議減少路外停車格數量，開放非尖峰時間，計程車能臨停公車專用停車格的彈性作法，畢竟計程車是廣義的公共運輸工具。

計程車司機 公車 罰單 違停 公共運輸 外送

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