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不能興訟、藍綠僵持 北流1.9億墊付案暫擱置

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

台北流行音樂中心1.9億墊付款爭議，議會教育委員會同意市府墊付，但前天大會討論時，藍營反對預算案附帶決議是不對文化部興訟，綠營認為應該尊重教委會決議，否則議會永無寧日，藍綠僵持，最後將此案暫擱。文化局昨表示，會積極與朝野議員溝通協調。

這筆1.9億元工程款項未結，每月須額外支付80萬利息，教委會通過相關預算，在附帶決議包含不主張興訟，釐清相關單位責任及權責，條件下同意，逕付大會二、三讀，孰料大會討論又再度翻盤。

國民黨議員汪志冰說，工程款設計、監造、管理等費用會隨時間增加經費，中央怎麼能以多出來的經費不出，要求代辦單位的北市府付款，熟稔工程的副市長李四川也說要由主責、委託方的文化部負責。

汪志冰表示，如今北市府要不到錢，還不能興訟，不是閹割行政權嗎？去年底她要求之下，文化局發函文化部，不排除訴訟，結果文化部長史哲就帶人前來北市府協商，「可見議會不能沒有聲音」。

民進黨議員、教委會第一召集人李建昌說，應該要尊重出委員會的決議，不然的話，以後每個案件都能被推翻，以後議會永無寧日；附帶決議很周全，第一點強調文化部將這塊土地的產權，無償釋放給市府，以後土地、房產都歸北市府所有，中央、地方都不會再有爭議。

至於是否動用表決？汪志冰表示，要看議會怎麼處理。李建昌說，表決也沒有關係，輸了就輸了，但應該還是回歸到要尊重全體委員的決議。

文化局長蔡詩萍說，最重要是墊付款部分，不讓廠商權益受損外，也無須付每個月利息，至於附帶決議部分，再與朝野議員溝通。

文化部 議員 北市

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