文山興岩社福大樓 首創AI服務身障

台北市少子、高齡化嚴重，文山區興岩社福綜合大樓昨天開幕，市長蔣萬安說，這處大樓全國首創結合人工智慧AI的全日型身障機構服務，如服務對象若離床太久或去浴室太久，就會透過AI即刻通報中央控制台，馬上由教保員查看。未來也會盤點現有空間與資源，朝北市區區有全齡社福大樓努力。

興岩社福綜合大樓耗資17億餘元、歷時3年完成，是活化原軍備局土地，打造北市旗艦型社福大樓。不僅是文山區首座，更結合21項社福設施，打破傳統身心障礙機構像醫院的生活環境，例如，浴室洗手台高度還可依服務對象身高差異，自動調整高度，減輕照顧負擔及減少受傷機會。

台北市文山區「興岩社福綜合大樓」昨天開幕，這處全齡社福大樓不僅是文山區首座，更結合21項社福設施，全國首創結合人工智慧AI的全日型身障機構服務（圖）。記者胡經周／攝影

身為「三寶爸」的蔣萬安昨天也體驗親子館活動，大樓也針對55歲以上或退休後想再就業者設「文山銀髮人才服務據點」，提供求職求才服務，包括開發友善工作機會、提供銀髮求職者職涯發展諮詢等。

社會局表示，6層樓高建築有21項社會福利及公共服務設施，包括托嬰、親子館、幼兒園、老人日照、住宿式長照機構、身障日間照顧機構、共居家園、婦女支持培力、銀髮就業服務、庇護工場等，也進駐區民活動中心與里辦公室，在地化與近便性的綜合服務，打造以人為本的宜居城市。

蔣萬安說，目前台北市全齡整合式的社福大樓已有滿多處，包括中正區的城中、中正大樓；北投區奇岩、大同區建成、信義區廣慈及文山區興岩社福大樓，未來會盡量滿足市民需求，朝北市區區有全齡社福大樓努力。

社會局綜合企畫科長陳佩琪表示，社會局會透過府級市有資產供需整合平台，盤點合適的房舍或土地設置，或透過公辦都更分回空間或與社宅結合設置全齡社福設施。以大安區為例，儘管土地較難盤整，因大安區已有延吉社福大樓，也會透過現有空間擴大為全齡服務。