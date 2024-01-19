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學者建言／紅線路段 騰出1、2車格畫黃線

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

北市政府開始檢討被詬病的紅線過多問題，成功大學交通管理科學系教授陳勁甫建議，地方政府該思考路外停車空間，例如在紅線路段空出1到2格車輛的空間繪製黃線；北市計程車客運商業同業公會理事長歐保欣則說，可以考慮在非尖峰時段，開放計程車臨停公車專用停車格。

陳勁甫說，市區全面畫設紅線是想要管理交通秩序，減少違停帶來的衝擊，但實際上，民眾常有臨時停車需求，如今雖引起民怨，也不可能全面改成黃線，畫紅線其來有自。他說，地方政府該思考路外停車空間等配套，建議在紅線路段，空出1到2格的車輛空間繪製黃線，容許短暫的上下客等臨停，在洽公頻繁路段可優先繪製黃線；另可在公車站牌前後的路段，繪製計程車上下客的臨停空間。

歐保欣則說，贊成市府朝部分標線「紅改黃」政策，目前僅調整81處遠遠不夠，不見得符合計程車司機上下客需求，建議減少路外停車格數量，開放非尖峰時間，計程車能臨停公車專用停車格的彈性作法，畢竟計程車是廣義的公共運輸工具。

計程車司機 公車 北市

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