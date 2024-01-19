聽新聞
test
0:00 / 0:00

二重疏左堤防加高 五股盼迎新市鎮

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新莊、五股和三重、蘆洲間的二重疏洪道左側堤防偏低，五股有溢淹風險，新北規畫在目前的堤頂再加高4公尺，工程預計明年完工。記者李成蔭／攝影
新莊、五股和三重、蘆洲間的二重疏洪道左側堤防偏低，五股有溢淹風險，新北規畫在目前的堤頂再加高4公尺，工程預計明年完工。記者李成蔭／攝影

新北市長侯友宜昨天赴五股視察疏左堤防加高工程，他強調，該工程是大台北防洪最後一哩路，完工後將大幅降低五股溢淹風險，讓五股有新風貌，防洪作用讓台北市也受惠，會與北市及中央一同努力。新北水利局補充，該工程前年開工，目前進度已達3成，預計明年完工。

五股新市鎮解禁關鍵在於是否能解除洪水二級平原管制，新莊、五股和三重、蘆洲間的二重疏洪道左側堤防偏低，加上疏洪道遇大雨必積淹水封閉，影響新市鎮推動。新北規畫全長4公里疏左堤防加高工程2022年11月開工，侯友宜昨視察，立委林淑芬等民代、里長也到場關心。

侯友宜說，感謝經濟部水利署以委託代辦方式由新北辦理該工程，經費15.24億元，預計將二重疏洪道左岸4公里長堤防，自現況6公尺加高至10公尺，使疏洪道左岸（五股）與右岸（三重、蘆洲）堤防，達到相同高度及200年重現期保護標準，完工後可大幅降低五股溢淹風險。

侯友宜也表示，疏左堤防加高工程對新北防洪疏濬很重要，是大台北都會防洪最後一哩路，尤其五股觀音一帶都是計畫可以因加高堤防而往前推動，讓五股有新風貌。

水利局長宋德仁表示，大台北防洪經長期推動，已完成200年重現期防洪保護標準，因目前五股疏左地區地勢低漥排水不易，堤防高度僅20年重現期保護標準，至今仍畫設為二級洪水平原管制區，面對氣候變遷及極端降雨威脅時，溢淹風險提高；該工程改善進度已達3成，預計明年完工。

侯友宜 風險

延伸閱讀

二重疏左堤防加高工程明年完工 五股新市鎮解禁有望

選後致電賴清德線上乾等15分鐘 侯友宜：這哪有什麼？

影／侯友宜：選舉補助款回捐黨中央統籌規畫

藍首站感恩茶會在新北 侯友宜：一定出席謝謝大家幫忙

相關新聞

二重疏左堤防加高 五股盼迎新市鎮

新北市長侯友宜昨天赴五股視察疏左堤防加高工程，他強調，該工程是大台北防洪最後一哩路，完工後將大幅降低五股溢淹風險，讓五股...

新北循環方舟 HDPE牛奶瓶也能收

新北市與業者合作推動智慧回收系統，昨在三重愛買啟用新北首座全自動化智慧回收站「ECOCO循環方舟」，不僅24小時全自動，...

柯政300公里紅線 蔣萬安局部改黃線

台北市區畫很多紅線一度成為總統大選的話題，造成駕駛屢被檢舉開單、記點，引發民怨。台北市交工處近期展開通盤檢討，針對連續長...

學者建言／紅線路段 騰出1、2車格畫黃線

台北市政府開始檢討被詬病的紅線過多問題，成功大學交通管理科學系教授陳勁甫建議，地方政府該思考路外停車空間，例如在紅線路段...

文山興岩社福大樓 首創AI服務身障

台北市少子、高齡化嚴重，文山區興岩社福綜合大樓昨天開幕，市長蔣萬安說，這處大樓全國首創結合人工智慧AI的全日型身障機構服...

警政委會但書須「實支實付」 北市警監視器傳輸費初審通過

台北市警察局每年都會先遭暫時擱置的「監視器網路傳輸費用」預算，今年編列5.5億送市議會審議，仍被議會警政衛生委員會以價格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。