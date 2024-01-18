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獲近8成民眾支持成立…北市青年局仍卡關 研考會：持續溝通

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市研考會表示，會再積極向議員溝通說明。圖／聯合報系資料照
北市研考會表示，會再積極向議員溝通說明。圖／聯合報系資料照

北市議會法規委員昨天再次審查青年局組織編程，藍綠白議員提出諸多意見，包括草案法源依據、內部單位名稱及職掌、職務列表均暫擱，待研考會補充資料後，下周再審。北市研考會表示，會再積極向議員溝通說明。另據研考會民調顯示，近八成民眾支持青年局成立，會持續努力與議會溝通，盡早完成青年局法制化作業。

研考會表示，北市議會法規委員會昨天第二次審議北市青年局組織規程草案，感謝市議會法規會排入議程，會前已依前次議員建議事項，予以補充資料，同時也積極向議員溝通說明，這次會後再依會議討論內容補充。

研考會表示，青年局成立目的主要是針對年輕人的政策需求，提供單一窗口及一站式服務，全面掌握瞭解年輕朋友的需求，並提供相關協助。目前各局處青年相關業務與預算也將移撥並與青年局清楚交接，避免造成疊床架屋的問題。

研考會提到，青年局也會新增青年政策業務預算，需等青年局成立後，才能透過追加減預算程序辦理。根據北市府研考會的民調顯示，將近八成的民眾支持青年局成立，會持續努力與議會溝通說明，盡早完成青年局的法制化作業。

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