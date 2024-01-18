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二重疏左堤防加高工程明年完工 五股新市鎮解禁有望

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜（左二）今赴五股視察疏左堤防加高工程，由新北水利局長宋德仁（左一）簡報，立委林淑芬（右二）現場反映問題。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（左二）今赴五股視察疏左堤防加高工程，由新北水利局長宋德仁（左一）簡報，立委林淑芬（右二）現場反映問題。記者李成蔭／攝影

新北市長侯友宜今赴五股視察疏左堤防加高工程，他表示該工程是大台北防洪最後一哩路，完工後大幅降低五股溢淹風險，讓五股有新風貌，且防洪作用讓台北也受惠，會與北市及中央一同努力；新北水利局補充，該工程前年開工，目前進度已達三成，預計明年完工。

五股新市鎮解禁關鍵在於是否能解除洪水二級平原管制，新莊、五股和三重、蘆洲間的二重疏洪道左側堤防偏低，加上疏洪道遇稍大雨必積淹水封閉，都影響新市鎮推動。新北規畫全長4公里疏左堤防加高工程2022年11月開工，侯友宜今視察，立委林淑芬等多位民代、里長都到場關心。

侯友宜表示，感謝經濟部水利署以委託代辦方式由新北辦理該工程，經費15.24億元，預計將二重疏洪道左岸4公里長堤防，自現況6公尺加高至10公尺，使疏洪道左岸（五股）與右岸（三重、蘆洲）堤防，達到相同高度及200年重現期保護標準，完工後可大幅降低五股溢淹風險。

侯友宜強調，疏左堤防加高工程對新北防洪疏濬很重要，也是大台北都會防洪的最後一哩路，尤其五股觀音一帶都是計畫可以因加高堤防而往前推動，讓五股有新風貌，這會與中央、北市一起合作，尤其北市也會因該工程受惠，所以我們大家一起努力。

水利局長宋德仁表示，大台北防洪經長期推動，已大體完成200年重現期防洪保護標準，但因目前五股疏左地區地勢低漥排水不易，堤防高度僅20年重現期保護標準，至今仍畫設為二級洪水平原管制區，面對氣候變遷及極端降雨威脅時，溢淹風險提高；該改善工程預計855日曆天，目前進度已達三成，預計明年完工。

侯友宜競選總統結束後返回新北，一連多天都市政行程，今除聆聽簡報跟致詞，主持會議時也主動邀里長來發表意見，林淑芬也提醒侯友宜周圍一處水閘門要更新、別讓機車與電動車影響水岸邊休憩民眾，侯友宜也多次與民代問候、詢問「還有沒有問題」，展現專心市政態度。

新北市長侯友宜（右二）今赴五股視察疏左堤防加高工程，由新北水利局長宋德仁（左）簡報，立委林淑芬（右一）等多位民代、里長都到場關心。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（右二）今赴五股視察疏左堤防加高工程，由新北水利局長宋德仁（左）簡報，立委林淑芬（右一）等多位民代、里長都到場關心。記者李成蔭／攝影
新莊、五股和三重、蘆洲間的二重疏洪道左側堤防偏低，使五股仍存有溢淹風險，新北規畫在目前的堤頂再加高4公尺，堤防加高工程預計明年完工。記者李成蔭／攝影
新莊、五股和三重、蘆洲間的二重疏洪道左側堤防偏低，使五股仍存有溢淹風險，新北規畫在目前的堤頂再加高4公尺，堤防加高工程預計明年完工。記者李成蔭／攝影
新莊、五股和三重、蘆洲間的二重疏洪道左側堤防偏低，使五股仍存有溢淹風險，新北規畫在目前的堤頂再加高4公尺，堤防加高工程預計明年完工。記者李成蔭／攝影
新莊、五股和三重、蘆洲間的二重疏洪道左側堤防偏低，使五股仍存有溢淹風險，新北規畫在目前的堤頂再加高4公尺，堤防加高工程預計明年完工。記者李成蔭／攝影

侯友宜 風險

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