二重疏左堤防加高工程明年完工 五股新市鎮解禁有望

新北市長侯友宜今赴五股視察疏左堤防加高工程，他表示該工程是大台北防洪最後一哩路，完工後大幅降低五股溢淹風險，讓五股有新風貌，且防洪作用讓台北也受惠，會與北市及中央一同努力；新北水利局補充，該工程前年開工，目前進度已達三成，預計明年完工。

五股新市鎮解禁關鍵在於是否能解除洪水二級平原管制，新莊、五股和三重、蘆洲間的二重疏洪道左側堤防偏低，加上疏洪道遇稍大雨必積淹水封閉，都影響新市鎮推動。新北規畫全長4公里疏左堤防加高工程2022年11月開工，侯友宜今視察，立委林淑芬等多位民代、里長都到場關心。

侯友宜表示，感謝經濟部水利署以委託代辦方式由新北辦理該工程，經費15.24億元，預計將二重疏洪道左岸4公里長堤防，自現況6公尺加高至10公尺，使疏洪道左岸（五股）與右岸（三重、蘆洲）堤防，達到相同高度及200年重現期保護標準，完工後可大幅降低五股溢淹風險。

侯友宜強調，疏左堤防加高工程對新北防洪疏濬很重要，也是大台北都會防洪的最後一哩路，尤其五股觀音一帶都是計畫可以因加高堤防而往前推動，讓五股有新風貌，這會與中央、北市一起合作，尤其北市也會因該工程受惠，所以我們大家一起努力。

水利局長宋德仁表示，大台北防洪經長期推動，已大體完成200年重現期防洪保護標準，但因目前五股疏左地區地勢低漥排水不易，堤防高度僅20年重現期保護標準，至今仍畫設為二級洪水平原管制區，面對氣候變遷及極端降雨威脅時，溢淹風險提高；該改善工程預計855日曆天，目前進度已達三成，預計明年完工。