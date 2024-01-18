快訊

龍年最會生？人口專家認為「迷信已破」無法拯救生育率

挑戰國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

椎間盤突出怎麼辦？會不會自然好？13項有助舒緩的復健運動

新北違法旅宿業者近3百間 春節旺季聯合稽查保住宿安全

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
消保官查核個別旅館訂房定型化契約應記載及不得記載事項。圖／新北市觀光局提供
消保官查核個別旅館訂房定型化契約應記載及不得記載事項。圖／新北市觀光局提供

農曆春節假期即將來臨，新北市府為確保旅客住宿安全及權益，觀光局連同各單位進行聯合稽查，針對境內旅館、民宿業者公共意外責任險、建築安全、消防設備、營業衛生及消費者權益等進行加強檢查，總計去年度新北市未合法民宿、未合法旅館、違規擴大營業、非法日租套房約有300間，民眾入住前可上新北觀光局網頁查詢。

新北市觀光局長楊宗珉說，春節期間是旅客出遊住宿的旺季，旅宿業者之各項服務、安全設施、營業衛生及消費者權益將是稽查重點，非法旅宿及非法日租套房，多半未經機關檢查許可，亦沒投保公共意外責任險，公共安全無保障可言，為自身安全民眾應拒絕入住非法旅宿及日租套房。呼籲凡經查獲違法經營日租套房，將依發展觀光條例及相關規定重罰絕不寬貸。

新北觀光局也在官網公布未合法民宿22間、未合法旅館22間、違規擴大營業26間、非法日租套房約200間，多數刊登在airbnb、booking、臉書或相關旅宿網站吸引旅客下訂。民眾可在新北市行政資訊網統計資訊查詢相關業者資訊。

觀光局表示，民眾欲安排農曆春節安全又放心旅遊行程，可上新北市觀光旅遊網查詢旅遊資訊，投宿前查看旅宿現場明顯處是否有懸掛旅館業登記證、民宿登記證以及旅館民宿專用標識牌，確保居住安全。

新北市觀光局與消保官對旅宿業者進行聯合稽查。圖／新北市觀光局提供
新北市觀光局與消保官對旅宿業者進行聯合稽查。圖／新北市觀光局提供

套房 觀光局

延伸閱讀

一有可疑...新北少年隊首創校園安全通報網 防黑衣人聚眾危害校園

北市春節計程車加收30元 違規喊價最高罰9萬元

橫行新北校園賣毒咖啡包 少年隊出動...藥頭手機登記外公名下仍栽了

苗栗春節首發敬老禮金1000元 後龍鎮加發600元現金發放

相關新聞

李四川被點選下屆新北市長 蔣萬安：全力以赴為市民打拚

2024大選落幕，各政黨布局2026，今有媒體問台北市長蔣萬安，北市第三副市長還沒著落，外界就搶著要副市長李四川去選新北...

天燈翻山越嶺跨境到基隆 民虧「願望已殞落快來認領」

疫後觀光潮來臨，官方估計去年新北市迎來130萬位國際旅客，不少旅客也慕名到新北市平溪區施放天燈，日前才有天燈疑因下雨飛不...

YouBike前30分鐘免費 拚春節前上路

台北市長蔣萬安的YouBike前30分鐘免費政見，議會交通委員會前天預算審查通過，將送大會二、三讀。蔣萬安昨表示，有可能...

新北違法旅宿業者近3百間 春節旺季聯合稽查保住宿安全

農曆春節假期即將來臨，新北市府為確保旅客住宿安全及權益，觀光局連同各單位進行聯合稽查，針對境內旅館、民宿業者公共意外責任...

影／興岩社福大開幕 首創結合AI的全日型身障服務

位於台北市文山區興隆路二段的「台北市興岩社福綜合大樓」今天開幕啟用，台北市長蔣萬安也出席開幕活動，並體驗親子館設施。蔣萬...

北市春節計程車加收30元 違規喊價最高罰9萬元

因應計程車乘車需求提高，台北市公運處今天表示，計程車2月5日至14日期間每趟加收新台幣30元，請乘客依跳表金額支付車資，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。