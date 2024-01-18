新北違法旅宿業者近3百間 春節旺季聯合稽查保住宿安全

農曆春節假期即將來臨，新北市府為確保旅客住宿安全及權益，觀光局連同各單位進行聯合稽查，針對境內旅館、民宿業者公共意外責任險、建築安全、消防設備、營業衛生及消費者權益等進行加強檢查，總計去年度新北市未合法民宿、未合法旅館、違規擴大營業、非法日租套房約有300間，民眾入住前可上新北觀光局網頁查詢。

新北市觀光局長楊宗珉說，春節期間是旅客出遊住宿的旺季，旅宿業者之各項服務、安全設施、營業衛生及消費者權益將是稽查重點，非法旅宿及非法日租套房，多半未經機關檢查許可，亦沒投保公共意外責任險，公共安全無保障可言，為自身安全民眾應拒絕入住非法旅宿及日租套房。呼籲凡經查獲違法經營日租套房，將依發展觀光條例及相關規定重罰絕不寬貸。

新北觀光局也在官網公布未合法民宿22間、未合法旅館22間、違規擴大營業26間、非法日租套房約200間，多數刊登在airbnb、booking、臉書或相關旅宿網站吸引旅客下訂。民眾可在新北市行政資訊網統計資訊查詢相關業者資訊。