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影／興岩社福大開幕 首創結合AI的全日型身障服務

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
位於台北市文山區興隆路二段的「台北市興岩社福綜合大樓」今天開幕啟用，這處全齡社福大樓不僅是文山區首座，更結合21項社福設施，首創全國結合人工智慧AI的全日型身障機構服務。記者胡經周／攝影
位於台北市文山區興隆路二段的「台北市興岩社福綜合大樓」今天開幕啟用，這處全齡社福大樓不僅是文山區首座，更結合21項社福設施，首創全國結合人工智慧AI的全日型身障機構服務。記者胡經周／攝影

位於台北市文山區興隆路二段的「台北市興岩社福綜合大樓」今天開幕啟用，台北市長蔣萬安也出席開幕活動，並體驗親子館設施。蔣萬安說，這處全齡社福大樓不僅是文山區首座，更結合21項社福設施，首創全國結合人工智慧AI的全日型身障機構服務。

興岩社福大樓也是設立全國第一個引進AI（人工智慧）的全日型身心障礙機構，蔣萬安指出，如果服務對象離床太久、或去浴室太久，就會有AI即刻通報，由中央控制台即刻發現異常，馬上由教保員前往查看。

社會局表示「興岩社福綜合大樓」，耗資17億餘元、歷時3年完成，活化原軍備局土地，打造市旗艦型社福大樓。6層樓高的建築包含21項社會福利及公共服務設施，為社區居民提供全齡全方位的多元福利服務，包括托嬰、親子館、幼兒園、老人日照、老人服務中心、住宿式長照機構、身障日間照顧機構、共居家園、婦女支持培力、銀髮就業服務、復健中心、庇護工場等，亦有與在地居民息息相關的區民活動中心與里辦公室，在地化與近便性的綜合服務，實踐打造以人為本的宜居城市。

位於台北市文山區興隆路二段的「台北市興岩社福綜合大樓」今天開幕啟用，台北市長蔣萬安（右一）也出席開幕活動，並視察結合人工智慧AI的全日型身障機構。記者胡經周／攝影
位於台北市文山區興隆路二段的「台北市興岩社福綜合大樓」今天開幕啟用，台北市長蔣萬安（右一）也出席開幕活動，並視察結合人工智慧AI的全日型身障機構。記者胡經周／攝影
位於台北市文山區興隆路二段的「台北市興岩社福綜合大樓」今天開幕啟用，這處全齡社福大樓不僅是文山區首座，更結合21項社福設施，首創全國結合人工智慧AI的全日型身障機構服務。記者胡經周／攝影
位於台北市文山區興隆路二段的「台北市興岩社福綜合大樓」今天開幕啟用，這處全齡社福大樓不僅是文山區首座，更結合21項社福設施，首創全國結合人工智慧AI的全日型身障機構服務。記者胡經周／攝影
位於台北市文山區興隆路二段的「台北市興岩社福綜合大樓」今天開幕啟用，台北市長蔣萬安（中）也出席開幕活動，並體驗親子館設施。記者胡經周／攝影
位於台北市文山區興隆路二段的「台北市興岩社福綜合大樓」今天開幕啟用，台北市長蔣萬安（中）也出席開幕活動，並體驗親子館設施。記者胡經周／攝影

蔣萬安 親子

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