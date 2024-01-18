影／興岩社福大開幕 首創結合AI的全日型身障服務

位於台北市文山區興隆路二段的「台北市興岩社福綜合大樓」今天開幕啟用，台北市長蔣萬安也出席開幕活動，並體驗親子館設施。蔣萬安說，這處全齡社福大樓不僅是文山區首座，更結合21項社福設施，首創全國結合人工智慧AI的全日型身障機構服務。

興岩社福大樓也是設立全國第一個引進AI（人工智慧）的全日型身心障礙機構，蔣萬安指出，如果服務對象離床太久、或去浴室太久，就會有AI即刻通報，由中央控制台即刻發現異常，馬上由教保員前往查看。