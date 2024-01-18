北市春節計程車加收30元 違規喊價最高罰9萬元

因應計程車乘車需求提高，台北市公運處今天表示，計程車2月5日至14日期間每趟加收新台幣30元，請乘客依跳表金額支付車資，若駕駛違規喊價或超收車資，最高將罰9萬元。

台北市公共運輸處一般運輸科長洪瑜敏在記者會上表示，因應春節前送禮訪友及春假期間拜年乘車需求，台北市計程車在2月5日至14日期間，每趟加收30元，由駕駛操作計費表選取春節加成，乘客依計費表跳表金額支付車資即可。

洪瑜敏提醒，依「汽車運輸業管理規則」規定，計程車駕駛私自喊價行為屬違法，若查證屬實可裁處9000元至9萬元罰鍰，乘客若遇有未按表收費情形，可撥打1999市民熱線申訴。

公運處統計，去年接獲122件計程車駕駛違規喊價申訴案，由於許多案件難以判定駕駛是故意、還是不小心未按表，因此僅開罰1件、金額9000元。

公運處強調，乘客遇到未按表收費或超收車資情形，除記下車號、時間及地點，還可提供照片或影片等具體違規事證。