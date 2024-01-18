快訊

龍年最會生？人口專家認為「迷信已破」無法拯救生育率

挑戰國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

椎間盤突出怎麼辦？會不會自然好？13項有助舒緩的復健運動

北市春節計程車加收30元 違規喊價最高罰9萬元

中央社／ 台北18日電
台北市計程車春節加成運價，駕駛要點選「春節加成」鍵，依表計算。本報資料照片
台北市計程車春節加成運價，駕駛要點選「春節加成」鍵，依表計算。本報資料照片

因應計程車乘車需求提高，台北市公運處今天表示，計程車2月5日至14日期間每趟加收新台幣30元，請乘客依跳表金額支付車資，若駕駛違規喊價或超收車資，最高將罰9萬元。

台北市公共運輸處一般運輸科長洪瑜敏在記者會上表示，因應春節前送禮訪友及春假期間拜年乘車需求，台北市計程車在2月5日至14日期間，每趟加收30元，由駕駛操作計費表選取春節加成，乘客依計費表跳表金額支付車資即可。

洪瑜敏提醒，依「汽車運輸業管理規則」規定，計程車駕駛私自喊價行為屬違法，若查證屬實可裁處9000元至9萬元罰鍰，乘客若遇有未按表收費情形，可撥打1999市民熱線申訴。

公運處統計，去年接獲122件計程車駕駛違規喊價申訴案，由於許多案件難以判定駕駛是故意、還是不小心未按表，因此僅開罰1件、金額9000元。

公運處強調，乘客遇到未按表收費或超收車資情形，除記下車號、時間及地點，還可提供照片或影片等具體違規事證。

計程車 北市 春節

延伸閱讀

苗栗春節首發敬老禮金1000元 後龍鎮加發600元現金發放

裕隆移動春節安心返鄉 全方位啟動一路順行

北市計程車10天春節加成 每趟增30元 依跳表金額收費

春節換新造型！避免美容院踩雷 三招看出美容師專不專業

相關新聞

李四川被點選下屆新北市長 蔣萬安：全力以赴為市民打拚

2024大選落幕，各政黨布局2026，今有媒體問台北市長蔣萬安，北市第三副市長還沒著落，外界就搶著要副市長李四川去選新北...

天燈翻山越嶺跨境到基隆 民虧「願望已殞落快來認領」

疫後觀光潮來臨，官方估計去年新北市迎來130萬位國際旅客，不少旅客也慕名到新北市平溪區施放天燈，日前才有天燈疑因下雨飛不...

YouBike前30分鐘免費 拚春節前上路

台北市長蔣萬安的YouBike前30分鐘免費政見，議會交通委員會前天預算審查通過，將送大會二、三讀。蔣萬安昨表示，有可能...

新北違法旅宿業者近3百間 春節旺季聯合稽查保住宿安全

農曆春節假期即將來臨，新北市府為確保旅客住宿安全及權益，觀光局連同各單位進行聯合稽查，針對境內旅館、民宿業者公共意外責任...

影／興岩社福大開幕 首創結合AI的全日型身障服務

位於台北市文山區興隆路二段的「台北市興岩社福綜合大樓」今天開幕啟用，台北市長蔣萬安也出席開幕活動，並體驗親子館設施。蔣萬...

北市春節計程車加收30元 違規喊價最高罰9萬元

因應計程車乘車需求提高，台北市公運處今天表示，計程車2月5日至14日期間每趟加收新台幣30元，請乘客依跳表金額支付車資，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。