興岩社福大樓首創結合AI 蔣萬安：朝區區有全齡大樓努力

台北市少子、高齡化嚴重，為打造更多全齡社福場所，市長蔣萬安今出席文山區興岩社福綜合大樓開幕。蔣萬安說，這處全齡社福大樓不僅是文山區首座，更結合21項社福設施，首創全國結合人工智慧AI的全日型身障機構服務。

目前社會局朝兩區一處全齡社福大樓規畫，蔣說，未來會盤點現在的空間與資源，朝台北市區區有全齡社福大樓努力。

為打破傳統身心障礙機構像醫院的生活環境，這處興岩社福大樓設立有全國第一個引進AI（人工智慧）的全日型身心障礙機構，蔣萬安說，如果服務對象離床太久、或去浴室太久，就會有AI即刻通報，由中央控制台即刻發現異常，馬上由教保員前往查看。

至於浴室洗手台高度也可依照服務對象的身高差異，自動調整高度，增加使用的安全性，藉由導入AI方式，減輕照顧負擔及減少受傷機會，服務對象也能獲得更完善照護品質。

另外，身為三寶爸的蔣萬安今天也體驗親子館活動，大樓還針對55歲以上或退休後想再就業者設置「文山銀髮人才服務據點」，提供求職求才服務，包括開發友善工作機會、提供銀髮求職者職涯發展諮詢等。

社會局表示，「興岩社福綜合大樓」耗資17億餘元、歷時3年完成，是活化原軍備局土地，打造的北市旗艦型社福大樓。為6層樓建築，21項社會福利及公共服務設施，為社區提供全齡全方位多元福利服務，包括托嬰、親子館、幼兒園、老人日照、老人服務中心、住宿式長照機構、身障日間照顧機構、共居家園、婦女支持培力、銀髮就業服務、復健中心、庇護工場等，也有與在地居民息息相關的區民活動中心與里辦公室，在地化與近便性的綜合服務，實踐打造以人為本的宜居城市。

蔣萬安說，因應台北市高齡、少子化，台北市會朝區區有這樣的全齡社福大樓努力，不過要先盤點現在的空間與資源，目前全齡整合式的社福大樓已經有蠻多處，包括城中、中正、奇岩、之前出席開幕的建成及今天開幕的興岩社福大樓等，會盡量滿足市民的需球。

社會局長姚淑文表示，這座社會福利大樓的開幕不僅是建築物的揭幕，更是對社區的一份關愛和承諾，將致力於提供更優質、更全面的社會福利服務，以滿足社區居民日益增長的需求，與市民一起攜手打造更宜居的城市。