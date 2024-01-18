北市交通罰單歸責系統升級 手機也可申請

交通違規記點新制納入測速照相等逕行舉發案件，台北市裁決所考量須辦理實際駕駛人歸責者多使用線上申辦，今天宣布系統升級，除設計手機版頁面，還能設定會員基本資料。

台北市交通事件裁決所統計，交通違規記點新制去年6月30日上路後，截至年底受理申請歸責總件數達25萬400件，較111年同期增加114%，而申請歸責者約9成採線上申辦。

裁決所案件管理課課長陳珈含在記者會上表示，為讓民眾申辦更有效率，「違規歸責駕駛人線上申辦系統」功能升級，除了建置手機系統相容版本，還提供會員設定基本資料功能，相同的歸責申請人不用重複鍵入身分資訊。

陳珈含說明，經測試，只要把申請人及被歸責人的證件跟罰單準備好，3分鐘就可以完成拍照、鍵入及上傳，迅速完成申辦作業。

陳珈含提醒，如果收到非本人駕駛的罰單，應依據罰單記載，在「應到案日前」向「應到案處所」申請歸責，避免逾期無法受理而受罰。

此外，裁決所表示，民眾繳納交通罰單管道多元，除了繳款前再次確認是否已完成繳款，裁決所每週會主動通知重覆繳款民眾，並提供QR Code連結辦理退款，且近期詐騙簡訊猖獗，民眾切勿點選來路不明的繳款連結，避免上當受騙。