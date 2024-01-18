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李四川被點選下屆新北市長 蔣萬安：全力以赴為市民打拚

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席文山區興岩社福綜合大樓開幕。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席文山區興岩社福綜合大樓開幕。記者林麗玉／攝影

2024大選落幕，各政黨布局2026，今有媒體問台北市長蔣萬安，北市第三副市長還沒著落，外界就搶著要副市長李四川去選新北市長？蔣萬安上午出席文山區興岩社福綜合大樓開幕，對於北市第三副市長人選？蔣說，會盡快通盤整體考量，人事底定，就會對外公布。

媒體追問，會不會擔心李四川被搶走？蔣萬安說，「我們就是一個團隊，大家都會全力以赴，在崗位上為市民打拚。」

由於議會臨時會，蔣萬安上任後首年編列的預算至今還沒審完，被議會民進黨團酸「國民黨認真點」，蔣萬安表示，市府會持續主動積極跟議會溝通，也有不少議員對相關預算給予認同與支持，目前在委員會已經通過，市府會對於用心審查的議員持續溝通。

至於成立青年局的組織規程法制化至今卡關，蔣說，未來北市府希望能單一窗口、一站式服務，針對年輕朋友需求全面掌握了解、提供協助，這部分絕對不會疊床架屋，也會持續跟對關心的議員更詳盡說法，希望盡快完成青年局法制化的作業。

媒體也問蔣，今年台北燈節是否有邀請上海方來訪？蔣萬安說，台北燈節從2016年開始，就有邀請上海方組團來台北參加，每一年都有參與，除了疫情這段期間，去年上海團也有來，各局處都會依照往例辦理。

蔣萬安 議員

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