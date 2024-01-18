113年度預算尚未通過議會審議 蔣萬安：更積極溝通

台北市政府民國113年度預算仍在議會審議中，市長蔣萬安今天表示，感謝議員的用心，包含青年局組織規程等許多人關注的項目，將更主動、積極地溝通。

台北市興岩社福綜合大樓舉行開幕儀式，蔣萬安在會前接受媒體聯訪。媒體詢問，許多局處113年度預算仍在議會審查，甚至連國民黨籍議員都有意見。

蔣萬安回應，部分局處的預算已經委員會審查完畢，另對於議員關心的預算，也會更主動、積極地持續與議會溝通，非常感謝議員的用心。

他指出，針對許多議員關心的青年局組織規程，市府希望能全面掌握並了解年輕人需求，透過單一窗口、一站式服務來提供協助，絕不會疊床架屋，將主動向議員說明，盡快完成法制化作業。

此外，對於台北市第3名副市長人選，蔣萬安說，將會盡快通盤考量，人事底定就會對外公布。

媒體追問，外界點名台北市副市長李四川為國民黨下屆參選新北市長熱門人選，是否會擔心市府又缺少1名副市長。蔣萬安回應，大家是個團隊，都會全力以赴為市民打拚。