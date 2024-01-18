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北市公辦都更7599南港案2個月整合 130戶離換新家更進一步

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
更新處去年10月28日辦理「南港產專區2-25」公辦都更評估說明會。圖／台北市更新處提供
更新處去年10月28日辦理「南港產專區2-25」公辦都更評估說明會。圖／台北市更新處提供

北市公辦都更7599專案計畫去年上路，第一年申請10案中，繼上月信義區虎林街60巷公辦都更案，南港產專區單元2-25案也於2個月整合130戶意願達9成，成為該計畫第2案進入第三階段模擬選屋。台北市更新處今表示，2案將由台北市住宅及都市更新中心啟動相關作業，其餘案件仍在第二階段意願調查中。

「南港產專區單元2-25」公辦都更案鄰近玉成國小、南港高中及捷運昆陽站，位在南港區南港路3段以北、南港路3段16巷以西所圍基地，基地內為屋齡40至50年以上的4、5層樓建築

更新處表示，社區住戶希望透過公辦都更改善居住品質，130戶能在這麼短的時間2個月整合高度意願達9成，不只市府及專業技術團隊提供7599專線諮詢、免費方案評估試算等多元協助，熱心住戶也自主召開多次頭人會議、自創Line群組聯繫溝通，甚至在社區的藥局成立工作站，作為收取意願書的據點。

該案第二階段意願達標的關鍵，更新處直言是住戶有疑慮隨時致電更新處諮詢、求證，不隨意聽信謠言，讓所有權人能在獲得正確資訊的狀況下做出最有利的判斷。

更新處指出，該案後續由台北住都中心模擬更新後房型及權值，住戶可依居住需求選屋，同時對房型、位置及差額找補等有概念，住都中心會一併調查住戶對新家的建築需求；若第三階段選配率達90%，將把住戶需求做為招商條件的重要依據。

更新處主秘謝明同說，過往評估案例的試算結果出爐，住戶如果期待甚高，就會趨於保守或觀望不前，時間一拖就無法凝聚共識，導致整合曠日費時破局，極為普遍。都更整合最常見的困境是住戶心態問題，往往成為能否達到意願門檻的關鍵。

更新處表示，信義區虎林街60巷公辦都更案共56戶，申請人去年7月申請公辦都更7599專案計畫，意願比超過8成達第一階段意願門檻，第二階段意願整合38天即達9成，12月底已啟動第三階段模擬選配作業。更新處預計今年第一季先向2案住戶說明第三階段模擬選配程序，並啟動建築需求調查。

「南港產專區單元2-25」公辦都更案，位在南港區南港路3段以北、南港路3段16巷以西所圍基地，基地內為屋齡40至50年以上的4、5層樓建築。圖／台北市更新處提供
「南港產專區單元2-25」公辦都更案，位在南港區南港路3段以北、南港路3段16巷以西所圍基地，基地內為屋齡40至50年以上的4、5層樓建築。圖／台北市更新處提供

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