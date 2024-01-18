字中有畫、畫中有字 新住民阮芳誼寫春聯 展現越南書法藝術

來自越南的新住民阮芳誼擅長越南書法，繁體字楷書也行雲流水，昨在移民署中區事務大隊台中市第二服務站教新住民書寫春聯，展現越南書法「字中有畫，畫中有字」的藝術，多對夫妻一起DIY龍年版畫拓印紅包袋、春聯，更互說吉祥話、拜年，相當熱鬧。

移民署中市第二服務站昨舉辦「幸福龍虎哩，新春玩創意」活動，邀請新住民阮芳誼擔任多元文化講師，分享越南與台灣的新年文化差異、揮毫寫春聯，並製作龍年版畫拓印的紅包袋。

阮芳誼畢業於越南師範大學美術系，不但精通越南書法，連繁體字楷書也寫得相當好，去年在台中開書法展，展現書法筆墨美感。

阮芳誼表示，越南現代書法，不同於漢字書法表現，強調的是「字中有畫、畫中有字」；課程中新住民與另一半用越南字寫春聯，繪出新春年畫，並學習龍年吉祥話，互道「龍年行大運、幸福龍虎哩、好運龍總來」，有人說得字正腔圓，更有諧音鬧笑話，眾人哈哈大笑，相當熱鬧。

來自越南的阿青說，越南過新年家家戶戶會貼上新春聯，她首次將書法及年畫結合，成了別具特色的越南春聯，是很棒的體驗活動，更學會說中文的吉祥話，很好玩。

通譯員阮維芳分享春節應景花卉「銀柳DIY教學」，讓學員將象徵招財開運的花藝帶回家布置，好玩又有趣。