快訊

視網膜嗆愛莉莎莎「妳為什麼不道歉？」 意外釣出炎亞綸秒回應

瑜亮轟炸機／才奪奧斯卡金像獎就入伍 他從電影主角變二戰美軍B-24中隊長

年前大掃除！12生肖注意「這些地方」要掃乾淨 命理師：否則會衰

字中有畫、畫中有字 新住民阮芳誼寫春聯 展現越南書法藝術

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
來自越南的新住民阮芳誼擅長越南書法，昨在移民署中區事務大隊台中市第二服務站教新住民書寫春聯，展現越南書法「字中有畫，畫中有字」的藝術。圖／移民署中區事務大隊台中市第二服務站提供
來自越南的新住民阮芳誼擅長越南書法，昨在移民署中區事務大隊台中市第二服務站教新住民書寫春聯，展現越南書法「字中有畫，畫中有字」的藝術。圖／移民署中區事務大隊台中市第二服務站提供

來自越南新住民阮芳誼擅長越南書法，繁體字楷書也行雲流水，昨在移民署中區事務大隊台中市第二服務站教新住民書寫春聯，展現越南書法「字中有畫，畫中有字」的藝術，多對夫妻一起DIY龍年版畫拓印紅包袋、春聯，更互說吉祥話、拜年，相當熱鬧。

移民署中市第二服務站昨舉辦「幸福龍虎哩，新春玩創意」活動，邀請新住民阮芳誼擔任多元文化講師，分享越南與台灣的新年文化差異、揮毫寫春聯，並製作龍年版畫拓印的紅包袋。

阮芳誼畢業於越南師範大學美術系，不但精通越南書法，連繁體字楷書也寫得相當好，去年在台中開書法展，展現書法筆墨美感。

阮芳誼表示，越南現代書法，不同於漢字書法表現，強調的是「字中有畫、畫中有字」；課程中新住民與另一半用越南字寫春聯，繪出新春年畫，並學習龍年吉祥話，互道「龍年行大運、幸福龍虎哩、好運龍總來」，有人說得字正腔圓，更有諧音鬧笑話，眾人哈哈大笑，相當熱鬧。

來自越南的阿青說，越南過新年家家戶戶會貼上新春聯，她首次將書法及年畫結合，成了別具特色的越南春聯，是很棒的體驗活動，更學會說中文的吉祥話，很好玩。

通譯員阮維芳分享春節應景花卉「銀柳DIY教學」，讓學員將象徵招財開運的花藝帶回家布置，好玩又有趣。

台中市第二服務站站主任周佑仁表示，入出國及移民法新制今年1月1日起，以友善人民居留權益等攸關民眾福祉的措施優先實施，例如，放寬外國人於居留期限屆滿前3個月內，申請延期居留、鬆綁無戶籍國民及外國人停居留的限制等，呼籲新住民朋友留意自身權益。

移民署中市第二服務站舉辦「幸福龍虎哩，新春玩創意」活動，講師分享越南與台灣的新年文化差異、揮毫寫春聯，並製作龍年版畫拓印的紅包袋。圖／移民署中區事務大隊台中市第二服務站提供
移民署中市第二服務站舉辦「幸福龍虎哩，新春玩創意」活動，講師分享越南與台灣的新年文化差異、揮毫寫春聯，並製作龍年版畫拓印的紅包袋。圖／移民署中區事務大隊台中市第二服務站提供
移民署中市第二服務站舉辦「幸福龍虎哩，新春玩創意」活動，講師分享越南與台灣的新年文化差異、揮毫寫春聯，並製作龍年版畫拓印的紅包袋。圖／移民署中區事務大隊台中市第二服務站提供
移民署中市第二服務站舉辦「幸福龍虎哩，新春玩創意」活動，講師分享越南與台灣的新年文化差異、揮毫寫春聯，並製作龍年版畫拓印的紅包袋。圖／移民署中區事務大隊台中市第二服務站提供
移民署中市第二服務站舉辦「幸福龍虎哩，新春玩創意」活動，講師分享越南與台灣的新年文化差異、揮毫寫春聯，並製作龍年版畫拓印的紅包袋。圖／移民署中區事務大隊台中市第二服務站提供
移民署中市第二服務站舉辦「幸福龍虎哩，新春玩創意」活動，講師分享越南與台灣的新年文化差異、揮毫寫春聯，並製作龍年版畫拓印的紅包袋。圖／移民署中區事務大隊台中市第二服務站提供

越南 春聯 新住民

延伸閱讀

大師揮毫春聯免費贈送 新竹縣書法展1/20縣府大廳登場

豐邑機構攜手五峰國小藝術陪伴 共創藝術公益影響力

影／假外商偽造提匯單詐台新銀4.9億 誌富負責人遭聲押

足球／「藍武士」亞洲盃首勝 越南大打進攻戰雖敗猶榮

相關新聞

YouBike前30分鐘免費 拚春節前上路

台北市長蔣萬安的YouBike前30分鐘免費政見，議會交通委員會前天預算審查通過，將送大會二、三讀。蔣萬安昨表示，有可能...

字中有畫、畫中有字 新住民阮芳誼寫春聯 展現越南書法藝術

來自越南的新住民阮芳誼擅長越南書法，繁體字楷書也行雲流水，昨在移民署中區事務大隊台中市第二服務站教新住民書寫春聯，展現越...

青年局組織資料不齊 再卡關

台北市議會法規委員昨再次審查青年局組織編程，藍綠白議員提出諸多意見，但法規會召集人、國民黨議員秦慧珠多次替市府緩頰，讓民...

花博滅火器維護 遭疑造假

台北花博公園包含圓山、美術、新生園區，現由台北市會展產業發展基金會管理營運，每年編列約1500萬元經費委外維護，有民眾去...

古風長福橋改建 三峽人：再拆就沒文化了

新北三峽長福橋有近40年歷史，基於防洪考量啟動改建計畫，居民不捨地說「再拆就沒文化了！」新北市水利局說，因長福橋影響通行...

野柳神明淨港文化祭元宵節登場 百人跳水採「龍年風」

新北市元宵節年度盛事「野柳神明淨港文化祭」，將於2月24日元宵節當天登場。迎接龍年到來，百人跳水勇士將朝與「龍」相關創意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。