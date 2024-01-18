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古風長福橋改建 三峽人：再拆就沒文化了

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北三峽長福橋橋齡近40年，去年8月啟動改建，預計2026年完工。圖／新北市水利局提供
新北三峽長福橋橋齡近40年，去年8月啟動改建，預計2026年完工。圖／新北市水利局提供

新北三峽長福橋有近40年歷史，基於防洪考量啟動改建計畫，居民不捨地說「再拆就沒文化了！」新北市水利局說，因長福橋影響通行及居民生命財產安全，列為優先改建橋梁有其必要性。

水利局說明，三峽河長福橋改建工程暨周邊環境營造，是基於橋梁底高不足、橋墩沖刷裸露及兩側橋台入侵河道，2012年蘇拉颱風、2015年蘇迪勒颱風曾溢堤，危及民眾生命財產安全，水利署2019年辦理「三峽河治理檢討計畫」，列為優先改建橋梁，改建工程經在地文史會議審議通過，有與民間團體溝通，過程沒異議。

長福橋跨越三峽河，連接長福街與光明路，東方風格牌樓建築外觀古色古香，橋面兩側裝飾138隻石獅子、7座嵌琉璃瓦中式涼亭，規畫有人行步橋，假日許多攤販聚集，形成特殊橋上市集。

橋梁改建去年8月動工，預計2026年完工，臉書社群「我是三峽人」掀起討論，有人提到「三峽祖師廟前的長福橋要被拆了，從小陪伴的橋將消失，真的有必要改成現代大橋嗎？舊橋是三峽人回憶啊。」

水利局表示，改建啟動前有與議員、里長及居民溝通協調，辦5場大型地方說明會、15次會勘、5場施工前協調會，達成改建共識。

水利局 蘇拉颱風

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