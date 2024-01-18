古風長福橋改建 三峽人：再拆就沒文化了

一袋袋的茶葉蛋香味四溢這可不是超商的，來自新北市汐止區長青里里長陳建興自己製作「里長ㄟ茶葉蛋」，這次里長陳建興帶著上百顆的茶葉蛋連續第四年回到家鄉金山，要送給金山與萬里7所國小，將近60位的學童，每個人一袋茶葉蛋還有六百元的助學金紅包，希望能夠鼓勵學生努力向學，也感受社會對於偏鄉學子的溫暖關懷。

2024-01-17 20:18