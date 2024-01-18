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青年局組織資料不齊 再卡關

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

台北市議會法規委員昨再次審查青年局組織編程，藍綠白議員提出諸多意見，但法規會召集人、國民黨議員秦慧珠多次替市府緩頰，讓民進黨議員林延鳳中途不滿離席，後來返回續審，經過討論後包含草案法源依據、內部單位名稱及職掌、職務列表均暫擱，待研考會補充資料後，下周再審。

研考會昨補充青年局業務職掌、新增業務、初期工作職掌、青年心理健康業務、政策目標與衡量指標KPI建議、成立初期費用估計、青年關心議題民調和各縣市青年諮詢會議設置情形。

民眾黨議員陳宥丞指出，無法知道包含青年創業、青年國際事務等業務，在北市成立青年局後，有沒有顯著變化，以及研考會所做民調顯示，青年在乎居住問題、心理壓力、青創等，但有在KPI指標只有青創，報告應再補充。

國民黨議員陳重文也說，青年局預算從1.9億元增至2.6億元，但預算都是由其他局處先編列，沒有把青年局細部預算列出，難以看出蔣市府要如何去推動青年事務的創新，否則預算都既有的，為何要成立青年局？有疊床架屋疑慮。

林延鳳表示，北市青年人口比率相較新北市少了約5%，但人力編制上卻更多，剛成立業務量沒那麼多，許多工作都是先由其他局處移撥，如果青年局成立無法真正解決青年問題，就是把原來局處業務分出來，做一樣的工作。

研考會主委俞振華表示，現在所提供KPI是一個參考指標，若要具體量化，應等局處成立後，由局長訂定預算審查時向議員報告，若現在訂立，反而對未來青年局長不公平；青年局新成立三科有各自新增業務，現階段無法說明未來預算，未來會參照類似單位費用。

秦慧珠緩頰表示，公務人員數量非按人口數計算，而是依業務量，新設局處通常都是由其他既有局處提撥業務，未來成立才會追加預算，且青年局有8成業務都是新增，無法依過往經驗訂立KPI。

青年 議員

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