表揚消防楷模 侯友宜：新北119派遣速度全台最快

新北市提前慶祝119消防節，市長侯友宜今晚表揚191名消防員及義消等消防楷模。他表示，靠大家奉獻才能維持市民安居樂業，尤其是119的派遣效率平均19秒，已成為全台最快。

侯友宜今晚主持113年度新北市消防及義消楷模表揚典禮，逐一頒獎給191名消防楷模。侯友宜還現場切蛋糕，提前慶祝119消防節，並一起高唱「你是我的兄弟」，帶動現場熱鬧氣氛。

侯友宜表示，接受表揚的都是楷模中的楷模。尤其是第5救災救護大隊清水分隊隊員黃建倫，救援經驗豐富，5年內拯救6名OHCA（到院前心肺功能停止）患者，讓他印象深刻。

侯友宜表示，黃建倫一個人5年救回OHCA共6人，真的很不簡單，別人可能1、2年都救不回1名OHCA的患者。

他表示，新北市為人口數最多的縣市，地形上更是有山有海，救災救難的複雜度是各縣市中最高的，119的報案量及勤務量也是全台最多。

他表示，在消防局不斷進步下，派遣效率平均19秒，已成為全台最快，還有天然災害5年零死亡、火災發生率逐年下降，這些都是靠消防人員及義消們努力與貢獻，才能讓市民安居樂業。