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汐止厚德里共餐辦的好 天心慈善會助白米無限供應

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區厚德里老人共餐邁入第12年，中華民國天心慈善協會決定捐助白米無限量供應，希望讓厚德里共餐能長久辦下去。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區厚德里老人共餐邁入第12年，中華民國天心慈善協會決定捐助白米無限量供應，希望讓厚德里共餐能長久辦下去。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區厚德里老人共餐邁入第12年，每個星期三的午餐約會，吸引上百位的長輩參加，所以，中華民國天心慈善協會除了一開始捐物資，今(17)日也參與共餐，看到這麼踴躍，決定長期捐助白米無限量供應，希望讓厚德里共餐能長久辦下去。

中華民國天心慈善協會常務監事吳杰勝表示，今天來汐止厚德里，在里長的領導下，有很多義工志工幫忙，還有好多的里民都一起來參與共餐，覺得這個活動很好，也幫助到很多的老人家，協會願意長期提供白米，目前是每個月都有捐白米，也希望活動能一直持續下去。

厚德里里長陳有諒指出，因為有一個里民有參加天心慈善協會，之前他有看到里內都有在?老人共餐，就有跟協會反應是不是可以幫助厚德里的老人共餐，之前就有先贊助一些物資給貧困家庭，後來有跟他們提供共餐的部分，協會願意每個月捐一包50斤的白米，真的非常高興也很感謝他們，今天協會一行人來看到現場有這麼多人來老人共餐，有問一包白米夠不夠，因為，一直以來都是老人吃多少就給多少，協會說不夠願意再捐助。

中華民國天心慈善協會除了長期捐助共餐白米，當天也來向長輩們問好，共餐時間一到也為長輩們打菜，他們希望盡自己的力量協助，讓厚德里共餐能長久辦下去。

老人共餐 汐止

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