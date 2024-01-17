藍綠白議員齊轟資料不齊全 北市青年局組織規程再卡關

台北市議會法規委員會今再次針對青年局組織編程審查，但議員認為，研考會補充資料，訂定KPI不夠具體、預算編列也應再詳細，否則看不出成立青年局能為北市青年能有什麼效益，經委員會討論，青年局業務仍暫擱，待研考會補充資料後，下周續審。

法規會今針對青年局組織規程及編制表草案再次審查，研考會今再針對議員意見做補充，包含青年局業務職掌、新增業務、初期成立工作職掌、青年心理健康業務、政策目標與衡量指標 KPI 建議、成立初期費用估計、青年關心議題民調、各縣市青年諮詢會議設置情形等。

民眾黨議員陳宥丞指出，若要做一個客觀可以衡量的KPI，但青年局現階段所提出指表雖客觀但太廣泛，無法知道包含青年創業、青年國際事務等業務，在台北市成立青年局後，有沒有顯著變化以及研考會所做民調顯示，青年在乎居住問題、心理壓力、青創等，但有在KPI指標只有青創，青年局報告應再補充。

國民黨議員陳重文也說，青年局預算從1.9億元增至2.6億元，但預算都是由其他局處先編列，認為沒有把青年局細部預算列出，難以看出蔣市府要如何去推動青年事務的創新，否則預算都既有的，為何要成立青年局，質疑有疊床架物疑慮。

民進黨議員林延鳳表示，研考會未針對局處業務未說明清楚，台北市青年人口比例，相較於新北市還少了約5%，但人力編制上卻比青年局多，質疑剛成立業務量沒那麼多，許多工作都是先由其他局處移撥，如果青年局成立無法真正解決青年問題，「就是把原來局處業務分出來，做一樣的工作。」

研考會主委俞政華表示，現在所提供KPI是一個參考指標，若要具體量化，英等局處成立後，由局長訂定預算審查時項議員報告，若現在訂立，反而對未來青年局長不公平，細部預算部分，青年局新成立三科有各自新增業務，現階段無法說明未來預算，未來會參照類似單位費用，估算增加規模。

法規會召集人、議員秦慧珠也幫忙緩頰，公務人員數量非按造人口數計算，而是依業務量，而新設局處通常都是由其他既有局處提撥業務，未來成立才會追加預算，且青年局有8成業務都是新增，無法依過往經驗訂立KPI。

今天法規會藍綠白議員對於青年局仍提出諸多意見，但秦慧珠多次出面替市府緩頰，讓綠、白議員皆不滿，林延鳳過程中甚至氣到中途離席，後來返回續審，經過討論後包含草案第一條法源依據、第三條內部單位名稱及職掌、第九條職務列表均暫擱，待研考會補充資料後，下周再審。