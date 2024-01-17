蔣萬安首編預算還沒過 綠酸：國民黨認真點

台北市長蔣萬安上任後首度編列的總預算目前還在議會各委員會審查，六個委員會目前僅民進黨籍議員當召委的教育委員會全數審完，民進黨團中午開黨團大會，黨團總召簡舒培說，有人提到教委會是本會期民進黨唯一當召集人的委員會，其他五個都是國民黨籍當召委，稱審到現在預算還沒過，「一黨獨大竟自己卡自己預算，這怎麼能看？」

簡舒培也酸國民黨「認真一點可以嗎？」「是不是只有民進黨努力在幫蔣萬安審預算？」

擔任議會財建委員會召集人的國民黨議員秦慧珠反嗆「審得快、不見得審得好...」，她在財建委員會努力審預算，是因為意見很多才審得慢，「不是審得快就是叫認真」，國民黨更是認真審，逐筆討論。

秦慧珠說，這次的預算，很多都不是蔣萬安任內的問題，是前市長柯文哲時代留下的老問題，都是因為去年預算執行大家不滿意的地方多，是柯文哲的事，民進黨說只有他們幫蔣萬安認真審，「審得快、不見得審得好啊」。

國民黨團書記長王欣儀說，之所以本會期預算審得比較慢，是因開議時間較往年晚，很多議案付委又被耽擱，加上選舉年，才會造成今年預算審查拖比較晚的現象，不過總預算付委之後，各委員會進度都蠻快，以她的工務委員會為例，只有少數幾個較爭議案還沒有最後決定，大部分都已經走完了。