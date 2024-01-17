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逾800品種台北玫瑰展3月登場 今年首對外招商攤商餐車

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
2024台北玫瑰展3月將登場，北市府今年首度開放對外招商，開放符合玫瑰及園藝主題的攤商進駐，並開放餐車申請在指定時間內入園販售飲食。圖／公園處提供
2024台北玫瑰展3月將登場，北市府今年首度開放對外招商，開放符合玫瑰及園藝主題的攤商進駐，並開放餐車申請在指定時間內入園販售飲食。圖／公園處提供

2024台北玫瑰展3月將登場，園內有超過800種珍貴玫瑰品種，因應許多民眾反映希望能賞花外，也能帶相關紀念品回家，北市府今年首度開放對外招商，開放符合玫瑰及園藝主題的攤商進駐，並且開放餐車申請在指定時間內入園販售飲食，提供觀展民眾有更多參與活動的樂趣。

台北市公園處表示， 今年台北玫瑰展主題為「玫園藝事」，考量近年玫瑰展參觀人數逐年翻倍，許多民眾反映希望能帶相關的紀念品回家，為順應民眾期待今年台北玫瑰展期間，將開放符合玫瑰及園藝主題的攤商進駐。 

公園處表示，今年台北玫瑰展展期涵蓋整個3月，園區內的「品種區」、「花海區」、「五彩玫瑰園」、「育種家花園」、「園藝植物布展區」及「秘密花園」等六大展區將輪番開花，為了在3月讓大家欣賞漂亮的玫瑰花，目前園區正在進行強剪。今年人潮預期更勝以往，同時為增加花展豐富度，公園處今年也規畫許多線上線下活動。

公園處圓山所主任楊國瑜表示， 玫瑰園的花朵在1月已開始進行強剪，預期3月玫瑰展期間能夠開出滿園繽紛花景。

因應參展人次逐年上升，帶動了周邊觀光發展，本次花展期間將招募與玫瑰、園藝等主題的特色攤商進駐，歡迎全台與園藝相關的店家踴躍填寫報名表單，同時，也開放餐車申請在指定時間內入園販售飲食，提供給參展的民眾更多元的選擇，詳情請閱讀簡章說明，最終申請結果將公告於主管機關官網。 

園藝 北市

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