台南食農遊學地圖很夯 教局再加碼讓學生玩個夠

台南市教育局推動食農教育創新整合方案「食農遊學地圖」，以臺南在地農特產的主要產季月份，整合學校食農教育校本課程，規畫適合親師生共同體驗的戶外教學活動，受到師生歡迎。教育局今宣布，活動主題將由17項增加為22項、44場次活動，體驗內容更精彩、更豐富。

教育局表示，順應食農教育法在2022年公布實施，規畫辦理「學校食農遊學地圖推動計畫」，以食農教育ABC模式的3面6項，包含農業生產與環境、飲食健康與消費、飲食生活與文化等為架構，規畫系列課程活動，藉由學校跨區資源共享，讓孩子有更多機會認識這片土地。

食農遊學地圖原為17校、34場次，為回應親師生的廣大迴響，今年度將再增開10場，從2月起至12月，每月辦理至少2場食農體驗育樂營，每個月活動訊息會公告於教育局資訊網，邀請親師生一同走出戶外認識台南在地物產。

市長黃偉哲表示，教育局及學校用心將社區特色、地方物產規畫為學校特色課程，讓學生體驗食材從產地到餐桌的過程，培養珍惜食物、均衡飲食並提升在地農產認同感，共同實踐「享當季、食在地」的食農教育理念。

親自參與跨校交流及親子體驗營活動，實際摘番茄、摸文蛤的教育局長鄭新輝認為，活動過程中可以看到孩子的專注與投入的眼神。運用五感經驗加深學習記憶，將課本知識用實際行動融入學生的生活經驗中，是推動食農教育的主要理念。

此外，台南深耕食農教育已久，除了學校午餐選用在地食材，也補助學校利用校園空地發展自給農園，並鼓勵學校串聯各區農會、青農等外部資源規畫校本特色課程。