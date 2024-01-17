「再拆就沒文化了！」 三峽中國風橋梁將拆民不捨

位在新北市三峽的長福橋，橋體成中國風古色古香，但因橋梁底部低於計畫洪水位等因素面臨改建，陪伴在地民眾近40年的長福橋民眾感到不捨反對拆除，表示「再拆就沒文化了！」新北市水利局則說，因長福橋影響民眾生命財產安全，因此列為優先改建橋梁。

新北市長福橋跨越三峽溪，連接長福街與光明路兩側，中國風格的牌樓建築外觀古色古香，橋上可眺望三峽溪，橋面兩側裝飾138隻石獅子、及7座嵌琉璃瓦中式涼亭，且規劃為人行步橋，假日許多攤販聚集於此，形成特殊的橋上市集。

但該橋因梁底高不足、橋墩沖刷裸露及兩側橋台入侵河道等因素被列為優先改建橋樑，在地民眾在臉書我是三峽人不捨表示「難過三峽祖師廟前的長福橋要被拆了！從小陪伴的橋將以不復存在，難道真的有必要改成現代大橋嗎？究竟為什麼舊橋文化就能不能傳承呢？雖然才短短三四十年，但也是所有在地三峽人的回憶。」

其他網友也留言表示「我是三峽子弟反對拆除舊橋、我不是三峽子弟也反對拆舊橋、錢太多為甚麼不想回饋三峽人反而搞東搞西搞工程」。

新北市水利局對此表示，三峽河長福橋改建工程暨周邊環境營造，是因長福橋梁底高不足、橋墩沖刷裸露及兩側橋台入侵河道，於2012年蘇拉颱風及2015年蘇迪勒颱風曾發生溢堤，影響民眾生命財產安全，經濟部水利署因此在2019年辦理「三峽河治理檢討計畫」列為優先改建橋樑。